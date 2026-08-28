Με μια συγκινητική ανάρτηση ο Σάκης Κατσούλης αποχαιρέτησε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου τον αγαπημένο του θείο, ο οποίος έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή.

Το μήνυμα αποχαιρετισμού στα social media

Ο επιχειρηματίας δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό, συνοδεύοντάς την από ένα κείμενο όπου εκφράζει την οδύνη του για τον αδόκητο χαμό του συγγενικού του προσώπου.

Αναφερόμενος στην προσωπικότητα και τους δεσμούς που τους έδεναν, ο Σάκης Κατσούλης σημείωσε:

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια για τέτοιες στιγμές… Σήμερα αποχαιρετώ έναν άνθρωπο που είχε πάντα για μένα πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Τον θείο μου, τον άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί με την καλοσύνη, την παιδεία, το χαμόγελο και τη μοναδική του ψυχή».

Η συναισθηματική φόρτιση για την αιφνίδια απώλεια

Η ξαφνική απώλεια του θείου του προκάλεσε μεγάλη θλίψη στην οικογένειά του, με τον ίδιο να ολοκληρώνει τη δημόσια τοποθέτησή του τονίζοντας:

«Πονάει τόσο πολύ που έφυγες τόσο ξαφνικά και τόσο νωρίς. Θα σε θυμάμαι πάντα όπως σε έζησα: έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν μοναδικό πατέρα, αδελφό και θείο. Καλό σου ταξίδι, θείε μου. Θα μου λείψεις περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις».