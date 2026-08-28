Για την Κέιτι Πέρι η βάση των διακοπών της στη Μύκονο ήταν ένα πολυτελές σκάφος αγκυροβολημένο στα ανοιχτά, εξασφαλίζοντας προσωπικό χώρο στην ίδια και τον σύντροφό της, πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Οι εξορμήσεις στη Χώρα και η κοσμική Ψαρού

Το ζευγάρι έφτασε στις Κυκλάδες στις αρχές Αυγούστου, προερχόμενο από τη Νότια Γαλλία. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, ο Τζάστιν Τριντό δεν εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες, ενώ η τραγουδίστρια εθεάθη να περπατά στα στενά της Χώρας, να επισκέπτεται καταστήματα, αλλά και να περνά χρόνο στην παραλία της Ψαρούς.

Οι ενδυματολογικές επιλογές της τραγουδίστριας

Στις μετακινήσεις της στο νησί, η Κέιτι Πέρι εμφανίστηκε με καρό bandeau crop top και ασορτί σορτς, τα οποία συνδύασε με cat-eye γυαλιά ηλίου και raffia flats.