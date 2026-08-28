Η Αρίνα Σαμπαλένκα στο US Open δεν έκλεψε τις εντυπώσεις μόνο με την παρουσία της στο κορτ, αλλά και με τα εντυπωσιακά κοσμήματα 127 καρατίων που επέλεξε να φορέσει.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια, έχει δείξει πολλές φορές την αδυναμία της στα πολυτελή κοσμήματα και εμφανίστηκε στο μικτό διπλό μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς φορώντας ένα πολύχρωμο σετ από σκουλαρίκια, κολιέ και βραχιόλι.

Μια συλλογή που ονομάζεται «Prisma» και η οποία έφτανε τα 127 καράτια, με πολύτιμους λίθους διαφορετικών χρωμάτων και σχημάτων. Οι πολύτιμοι λίθοι προέρχονται από διαφορετικά σημεία του κόσμου, μεταξύ άλλων από τη Νιγηρία, την Τανζανία και τη Μοζαμβίκη.

Στα social media πάντως εμφανίστηκαν αρκετά επικριτικά σχόλια, με χρήστες να θεωρούν υπερβολική την παρουσία των εντυπωσιακών κοσμημάτων κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Μάλιστα, ορισμένοι αναρωτήθηκαν κατά πόσο ένα τέτοιο σετ είναι πρακτικό μέσα στο κορτ, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι δεν ταίριαζε με την κόκκινη και μαύρη εμφάνιση της Σαμπαλένκα.

Η ίδια η Σαμπαλένκα ωστόσο εξήγησε ότι για εκείνη τα κοσμήματα αποτελούν κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. «Τα κοσμήματα είναι ένας τρόπος με τον οποίο εκφράζω τον εαυτό μου, τόσο εντός όσο και εκτός κορτ. Αυτή η συνεργασία μού φάνηκε ένα φυσικό επόμενο βήμα στην εξέλιξη του στιλ μου», ανέφερε.