Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σε αυτοκινητόδρομο του Καΐρου, όταν τρεις άνδρες φέρονται να έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από φορτηγό που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Το περιστατικό στην Αίγυπτο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να το συγκρίνουν με τις ταινίες «Fast & Furious».

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φαίνεται ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει το φορτηγό και ένας άνδρας να στηρίζεται στο καπό του οχήματος. Στη συνέχεια, ανοίγει το πίσω μέρος του φορτηγού, παίρνει κιβώτια με κοτόπουλα και τα παραδίδει σε συνεργό του, ο οποίος βρίσκεται στην καρότσα του αυτοκινήτου.

Η κλοπή έγινε χωρίς ο οδηγός του φορτηγού να αντιληφθεί τι συνέβαινε.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το φορτηγό μετέφερε συνολικά περίπου τέσσερις τόνους κοτόπουλου από εργοστάσιο. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν κατάλαβε πως είχε γίνει η κλοπή και ενημερώθηκε για την απώλεια των 105 κιλών μόνο αργότερα.

Μάλιστα, η εταιρεία που είχε στην κατοχή της το εμπόρευμα φέρεται να πληροφορήθηκε την κλοπή από το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Δείτε το βίντεο:

Η αστυνομική επιχείρηση και οι πυροβολισμοί

Οι αιγυπτιακές Αρχές κινητοποιήθηκαν μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού. Το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου ανακοίνωσε ότι, έπειτα από έρευνα, οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν ομάδα έξι υπόπτων, οι οποίοι είχαν, σύμφωνα με τις Αρχές, προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Κατά την επιχείρηση για τη σύλληψή τους σημειώθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των υπόπτων και των αστυνομικών. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, τρεις από τους υπόπτους σκοτώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι τρεις συνελήφθησαν.

Οι Αρχές κατάσχεσαν επίσης όπλα, καθώς και το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην κλοπή. Το βίντεο από την εντυπωσιακή κλοπή συνεχίζει στο μεταξύ να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τις εικόνες από την «κινηματογραφική» επιχείρηση πάνω στον αυτοκινητόδρομο να προκαλούν έντονες αντιδράσεις.