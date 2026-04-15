Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε πλοίο που φέρεται να εμπλεκόταν σε διακίνηση ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ατόμων.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η αρμόδια διακλαδική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Νότια Αμερική, οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν εντοπίσει το συγκεκριμένο σκάφος να κινείται σε διαδρομές που χρησιμοποιούνται συχνά για το εμπόριο ναρκωτικών, εκτιμώντας ότι συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες. Κατά την επιχείρηση, όπως τονίζεται, «τέσσερις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν», ενώ δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από οπτικό υλικό διάρκειας 16 δευτερολέπτων, στο οποίο αποτυπώνεται η στιγμή του πλήγματος.

On April 14, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/RH5ldx9tN0 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 14, 2026

Η συγκεκριμένη επιχείρηση πραγματοποιείται μόλις μία ημέρα μετά από αντίστοιχη δράση στην ίδια θαλάσσια ζώνη, όπου, σύμφωνα με τις αμερικανικές ανακοινώσεις, είχαν σκοτωθεί δύο ακόμη άτομα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται, όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, στη συνεχιζόμενη εκστρατεία της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ κατά πλοίων που φέρονται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ναρκωτικών μέσω θαλάσσιων οδών.