Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησαν την Παρασκευή αεροπορική επιδρομή κατά ενός ταχύπλοου, το οποίο φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του U.S. Southern Command (SOUTHCOM), τρεις από τους επιβαίνοντες στο σκάφος σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, το σκάφος «συμμετείχε σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών» και «τρεις ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν».

Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει περισσότερες από 40 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό τουλάχιστον 147 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.