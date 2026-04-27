Σε τροχιά αυξημένης δυναμικής κινείται η αγορά της ασφάλισης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, τα οποία αποτυπώνουν ραγδαία αύξηση τόσο στον αριθμό των συμβολαίων όσο και στο ύψος των καλύψεων την περίοδο 2022–2025.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν οκτώ ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καταγράφει την εξέλιξη ενός σχετικά νέου αλλά ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου, ο οποίος συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των ψηφιακών δραστηριοτήτων και την αύξηση των κυβερνοκινδύνων.

Τα βασικά μεγέθη της αγοράς δείχνουν εντυπωσιακή άνοδο. Συγκεκριμένα, το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων Cyber αυξήθηκε από 32.370 το 2022 σε 397.990 το 2025, καταγράφοντας σχεδόν δωδεκαπλασιασμό μέσα σε τέσσερα χρόνια. Αντίστοιχα, το συνολικό ποσό των ανώτατων ορίων κάλυψης εκτινάχθηκε από 1,54 δισ. ευρώ το 2022 σε 3,95 δισ. ευρώ το 2025, επιβεβαιώνοντας τη διεύρυνση της αγοράς και την αυξανόμενη ανάγκη προστασίας.

Αύξηση καταγράφεται και στο πεδίο των ζημιών. Το πλήθος των δηλωθεισών περιστατικών ανήλθε σε 653 το 2025, από μόλις 35 το 2022, με την πλειονότητα να αφορά οικονομικές απώλειες ή διακοπή λειτουργίας. Τα ποσά των πληρωθεισών αποζημιώσεων διαμορφώθηκαν σε 263,7 χιλ. ευρώ το 2025, ενώ το απόθεμα εκκρεμών ζημιών ανήλθε σε 462,7 χιλ. ευρώ.

Η ανάλυση ανά κατηγορία συμβολαίων αναδεικνύει την κυριαρχία των ασφαλίσεων για φυσικά πρόσωπα. Τα συμβόλαια Personal Cyber ανήλθαν σε 395.232 το 2025 από 31.640 το 2022, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της αγοράς. Αντίθετα, τα συμβόλαια Commercial Cyber για επιχειρήσεις παραμένουν περιορισμένα σε αριθμό (2.758 το 2025), αλλά με σαφώς υψηλότερα επίπεδα κάλυψης.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και ως προς το κόστος των ζημιών. Η μέση ζημία για τα συμβόλαια Personal Cyber παραμένει χαμηλή, φτάνοντας τα 472 ευρώ το 2025, ενώ για τα Commercial Cyber διαμορφώνεται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, αν και μειωμένα σε σχέση με προηγούμενα έτη, στα 13.531 ευρώ.

Ως προς τα αίτια των ζημιών, στα συμβόλαια ιδιωτών κυριαρχούν τα περιστατικά που σχετίζονται με ηλεκτρονικές αγορές, ενώ στις επιχειρήσεις τα περιστατικά κακόβουλου λογισμικού και επιθέσεων τύπου phishing και spoofing αποτελούν τις βασικές πηγές κινδύνου.

Τέλος, σε επίπεδο διανομής, η συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο κανάλι, συγκεντρώνοντας το 48,8% της συνολικής παραγωγής το 2025, ενώ στα συμβόλαια ιδιωτών το ποσοστό αυτό φτάνει σχεδόν το 100%.

Αυξάνεται το κόστος φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα

Εντωμεταξύ, ζοφερή είναι η εικόνα που παρατηρείται στην εξέλιξη φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα. Ένα γεγονός που τσαλακώνει το κάδρο ασφαλείας της χώρας και διογκώνει τις αποζημιώσεις.

Το φαινόμενο είναι ανησυχητικό τόσο ως προς τη συχνότητα όσο και ως προς την ένταση των επιπτώσεών τους, σύμφωνα με τη νέα μελέτη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την περίοδο 1993–2025.

Η εν λόγω μελέτη, με τίτλο «1993 – 2025: Ανάλυση ζημιών καταστροφικών περιστατικών», αποτυπώνει τις ζημιές σε ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία που προκλήθηκαν από ακραία φαινόμενα, βασισμένη σε στοιχεία για 59 ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά που καταγράφηκαν στη χώρα τα τελευταία 32 χρόνια.

Συνολικά, δηλώθηκαν 56.493 ζημιές, με το ποσό των απαιτήσεων να ανέρχεται σε 1,03 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές ή 1,28 δισ. ευρώ σε σταθερές τιμές (με έτος αναφοράς το 2025), γεγονός που αποτυπώνει το αυξανόμενο οικονομικό βάρος των καταστροφών για την ασφαλιστική αγορά αλλά και την οικονομία συνολικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τάση αύξησης των φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα, κυρίως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές. Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, τα τελευταία χρόνια καταγράφονται κατά μέσο όρο 3 έως 5 σοβαρά περιστατικά ετησίως, γεγονός που επιβεβαιώνει την ένταση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Οι πλημμύρες αποτελούν το συχνότερο φαινόμενο και ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων, συγκεντρώνοντας πάνω από το 60% των συνολικών καταγεγραμμένων ζημιών. Ωστόσο, οι δασικές πυρκαγιές είναι εκείνες που προκαλούν τις πιο βαριές απώλειες, καθώς οδηγούν σε ολικές ή σχεδόν ολικές καταστροφές, με τη μέση ζημιά να είναι σχεδόν διπλάσια σε σχέση με αυτή των πλημμυρών.

Η ανάλυση της ΕΑΕΕ αναδεικνύει επίσης τη σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ κατοικιών και επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις ενός καταστροφικού γεγονότος είναι αισθητά μεγαλύτερες στον επιχειρηματικό τομέα, καθώς η μέση ζημιά στις επιχειρήσεις είναι πολλαπλάσια εκείνης των κατοικιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στις πλημμύρες, η διαφορά αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη, επιβαρύνοντας σημαντικά τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Τέλος, ιδιαίτερα έντονη ήταν η επίδραση των καταστροφικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια, με την περίοδο 2021–2025 να καταγράφει αυξημένη ένταση ζημιών τόσο σε κατοικίες όσο και σε επιχειρήσεις. Το 2023 ξεχώρισε ως έτος υψηλής επιβάρυνσης, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και μεγάλων πυρκαγιών, με τις αποζημιώσεις να φτάνουν σε επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί ξανά σε ετήσια βάση.