Έντονη κατακραυγή έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφόρησε από το Ιράν και αναπαράχθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς παρουσιάζει υποθετικούς τρόπους δολοφονίας της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μελάνια Τραμπ. Το υλικό αποδίδεται στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim και περιλαμβάνει αναφορές στις μετακινήσεις της, πιθανά σενάρια επίθεσης, αλλά και απειλητικά μηνύματα που στρέφονται εναντίον του γιου της, Μπάρον Τραμπ.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, το βίντεο φέρεται να αναρτήθηκε αρχικά από το Tasnim, το οποίο θεωρείται ότι διατηρεί στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Με τον τίτλο «How to Kill Melania Trump», το βίντεο επιχειρεί να παρουσιάσει, όπως υποστηρίζει, τα «ευάλωτα σημεία» της Μελάνια Τραμπ, περιγράφοντας πιθανά σενάρια τρομοκρατικής ενέργειας ή απόπειρας δολοφονίας.

Update Melania and Barron Trump targeted by Iran in disturbing video encouraging their assassination pic.twitter.com/MJuDglyYlh — Simo Saadi (@Simo7809957085) July 28, 2026

Δημόσια στοιχεία και αναφορές σε πιθανούς στόχους

Στο βίντεο αξιοποιούνται πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές στο κοινό, όπως τα κωδικά ονόματα του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, ενώ προβάλλονται πλάνα από την αυτοκινητοπομπή της Πρώτης Κυρίας, καθώς και από περιοχές της Νέας Υόρκης όπου φέρεται να πραγματοποιεί τις αγορές της.

Παράλληλα, γίνεται ειδική αναφορά σε καταστήματα μεγάλων οίκων μόδας που, σύμφωνα με το βίντεο, επισκέπτεται η Μελάνια Τραμπ. Οι συντάκτες του υλικού υποστηρίζουν ότι οι επισκέψεις αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν «κατάλληλους στόχους για επιχειρήσεις των μαχητών της παγκόσμιας ελευθερίας». Επιπλέον, περιγράφεται ακόμη και το ενδεχόμενο χρήσης νευροτοξικού παράγοντα για τη μόλυνση ρούχων που ενδέχεται να αγόραζε.

Tasnim News Agency, affiliated with Iran’s Revolutionary Guards, published a video identifying locations frequented by US First Lady Melania Trump and encouraging “freedom fighters” and supporters of the Islamic Republic to kill her. The video highlighted places she visits,… pic.twitter.com/ExzvGOw3gs — Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) July 27, 2026

Ευθεία απειλή κατά του Μπάρον Τραμπ

Στα τελευταία δευτερόλεπτα του βίντεο διατυπώνεται και απειλή κατά του 20χρονου Μπάρον Τραμπ.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή. Μπάρον Τραμπ, περίμενέ μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Μελάνια Τραμπ και ο γιος της βρίσκονται υπό διαρκή προστασία της αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service). Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται επίσης σε όλες τις κατοικίες και τις εγκαταστάσεις που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Λευκός Οίκος, ο Trump Tower στη Νέα Υόρκη, το γκολφ κλαμπ στο Μπέντμινστερ και το Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Secret Service προχώρησαν σε άμεσο σχόλιο για το περιεχόμενο του βίντεο.

Αυξανόμενη ένταση στις απειλές κατά της οικογένειας Τραμπ

Οι απειλές σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ και των μελών της οικογένειάς του έχουν ενταθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν.

Την προηγούμενη εβδομάδα, σε διάφορα σημεία της Τεχεράνης τοποθετήθηκαν διαφημιστικές πινακίδες που ζητούσαν τον θάνατο του Αμερικανού προέδρου και συγγενικών του προσώπων, μεταξύ των οποίων η Μελάνια Τραμπ και τα παιδιά του, Ντόναλντ Τζούνιορ, Ιβάνκα, Έρικ, Τίφανι και Μπάρον. Το κεντρικό μήνυμα που αναγραφόταν ήταν: «Αίμα για αίμα».

Το τελευταίο διάστημα η Μελάνια Τραμπ έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της. Ενδεικτική ήταν η απουσία της από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (White House Correspondents Association), η οποία, σύμφωνα με πρόσωπο του περιβάλλοντός της, οφειλόταν σε «σύγκρουση προγράμματος».

Προπαγανδιστικό βίντεο με στόχο την αμερικανική ηγεσία

Την ίδια ώρα, νέο προπαγανδιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε από το Ιράν παρουσιάζει ένα υποθετικό σενάριο εξόντωσης της πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

🇮🇷 Iran has released yet another propaganda video in which the entire U.S. leadership is wiped out



One detail stood out, though: for some reason, Trump is sleeping alone — Melania is nowhere to be seen. pic.twitter.com/u9kdJuaFC8 — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2026

Ξεχωριστό ενδιαφέρον προκάλεσε μία σκηνή στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κοιμάται μόνος, χωρίς τη Μελάνια Τραμπ δίπλα του. Η συγκεκριμένη εικόνα σχολιάστηκε έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να εκτιμούν ότι πρόκειται για έναν σκόπιμο συμβολισμό, χωρίς όμως το ίδιο το βίντεο να παρέχει οποιαδήποτε διευκρίνιση.