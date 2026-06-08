Μια μεγάλη συναυλία το βράδυ της Κυριακής έδωσε η Νατάσα Θεοδωρίδου στην Κωνσταντινούπολη, με τις κερκίδες του Ανοιχτού Θεάτρου Χάρμπιγε Τζεμίλ Τοπουζλού να γεμίζουν από Έλληνες και Τούρκους που τραγουδούσαν ασταμάτητα.

Η τραγουδίστρια άνοιξε το πρόγραμμά της, το οποίο διήρκεσε δύο ώρες, με το κομμάτι «Ποιος ουρανός να μας χωρέσει και τους δυο…», εισπράττοντας θερμά χειροκροτήματα από το κοινό στην τοποθεσία που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από την πλατεία Ταξίμ.

Στο συγκεκριμένο ταξίδι στην Τουρκία δεν ήταν μόνη, καθώς στο πλευρό της βρισκόταν ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης.

Ο επιχειρηματίας, ο οποίος αποτελεί μέρος της προσωπικής της ζωής εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, παρακολούθησε την εμφάνιση, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε σχετικό φωτογραφικό υλικό στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η κοινή πορεία και η δραστηριότητα του Γιάννη Καρυπίδη

Η σχέση του ζευγαριού είχε γίνει γνωστή μέσω δημοσιογραφικών πληροφοριών τους προηγούμενους μήνες, όμως η πρώτη τους κοινή εμφάνιση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο.

Οι δυο τους είχαν δώσει το παρών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της έκθεσης φωτογραφίας «EROS» που διοργάνωσε η Μαρίνα Βερνίκου με την Creaid, όπου και αποτυπώθηκαν μαζί για πρώτη φορά στα φωτογραφικά φλας.

Όσον αφορά το επαγγελματικό του προφίλ, ο Γιάννης Καρυπίδης δραστηριοποιείται στον τομέα των τροφίμων και των διεθνών εξαγωγών, με επενδύσεις στην εγχώρια πρωτογενή παραγωγή.

Το 2017, έχοντας ως πηγή έμπνευσης τους δύο γιους του, τον Κώστα και τον Θωμά, ίδρυσε το brand Bee Bros, το οποίο επικεντρώνεται σε προϊόντα που έχουν ως βάση το ελληνικό μέλι.