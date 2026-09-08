Ο «Μιχαήλ» και η «Νέμεσις» υπηρετούν στη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και είναι οι νέοι «καθηγητές» στην αναβαθμισμένη Ψηφιακή Ακαδημία Κυβερνοεγκλήματος.

Αυτή η «Ψηφιακή Ακαδημία» αξιοποιεί και συνδυάζει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες: την Εικονική Πραγματικότητα, την Επαυξημένη Πραγματικότητα (VR/AR), την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια, μετατρέποντας την ενημέρωση για την ψηφιακή ασφάλεια σε βιωματική εμπειρία. Πρεσβευτές της Ακαδημίας θα είναι οι ψηφιακοί βοηθοί, ο «Μιχαήλ» και η «Νέμεσις».

Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εικονικής πραγματικότητας ο Μιχαήλ και η Νέμεσις μπορούν να «ζωντανέψουν» στον χώρο, να μιλήσουν και να εκπαιδεύσουν τους πολίτες σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και αντιμετώπισης ψηφιακών απειλών, όπως διαδικτυακές απάτες, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων στο διαδίκτυο, υποκλοπή προσωπικών δεδομένων και λογαριασμών online. Δίνουν ακόμη και συμβουλές σε ανήλικους για την αντιμετώπιση περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού.

Με τη δράση αυτή η Ελληνική Αστυνομία έρχεται πιο κοντά στην κοινωνία και παρουσιάζει ένα διαφορετικό και διαδραστικό πρόσωπο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και την εξοικείωση των πολιτών στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας.

Η επιλογή της συγκεκριμένης μορφής εκπαίδευσης ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο οι νεότερες γενιές αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία, αξιοποιώντας το παιχνίδι, την προσομοίωση, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Επαυξημένη Πραγματικότητα ως εργαλεία μάθησης.

Αυτό είναι το νέο «πρόσωπο» της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας που αναδεικνύει τόσο τον εκσυγχρονισμό των αστυνομικών υπηρεσιών και του έμψυχου δυναμικού της ΕΛ.ΑΣ, όσο και την προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής και να αξιοποιήσει πλήρως όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες συνδυασμένες ως εργαλείο ασφάλειας, εκπαίδευσης και άμεσης και ουσιαστικής επικοινωνίας με τους πολίτες.

Οι δύο ψηφιακοί βοηθοί Τεχνητής Νοημοσύνης που συμβάλλουν σε αυτή τη σύγχρονη και εντελώς διαφορετική εκπαιδευτική εμπειρία, ο «Μιχαήλ» και η «Νέμεσις», ή αλλιώς, οι δύο AI Agents της ΕΛ.ΑΣ, έχουν διακριτούς ρόλους στην όλη εκπαιδευτική εμπειρία.

Ειδικότερα, προτεραιότητα του Μιχαήλ είναι να παρέχει αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση στους χρήστες -και κυρίως σε παιδιά από 12 ετών- αναφορικά με ζητήματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και αντιμετώπισης ψηφιακών απειλών.

Η Νέμεσις, από την άλλη, αναλύει τη συμπεριφορά και τις επιλογές του χρήστη κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών σεναρίων, συμβάλλοντας στη διαδραστικότητα, και με βάση αυτές προσφέρει μια προσωποποιημένη εμπειρία μάθησης.

Όπως εξηγούν οι αρμόδιοι Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ, το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης λειτουργεί με ωφέλιμο τρόπο, καθώς προσομοιώνεται η συνομιλία των πολιτών με το εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας με τον πλέον αληθοφανή τρόπο. Πρόκειται για ένα κλειστό σύστημα, οι απαντήσεις του οποίου βασίζονται αποκλειστικά σε εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, χωρίς τα μηνύματα των χρηστών να μπορούν να τροποποιήσουν τις αποκρίσεις των βοηθών.

Είναι εντυπωσιακό πως πρόκειται για μια εκπαιδευτική εμπειρία που δεν περιορίζεται στην οθόνη, και αυτό το κάνει ακόμη πιο ελκυστικό κυρίως στους ανηλίκους, που είναι ιδιαιτέρως εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.

Ο Μιχαήλ «ζωντανεύει» στον χώρο σου

Μέσω ειδικής εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) για Android και ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στο link: https://cybercrimedivision.aetma.net/ar/, ο ψηφιακός χαρακτήρας «Μιχαήλ» μπορεί να εμφανιστεί στον πραγματικό χώρο του χρήστη, μέσω της κάμερας κινητής συσκευής. Ειδικότερα, ο επισκέπτης, στρέφοντας την κάμερα του κινητού του στην ειδική εικόνα ενεργοποίησης, μπορεί να δει τον «Μιχαήλ» να εμφανίζεται στον φυσικό του χώρο, δημιουργώντας μία άμεση και διαδραστική σύνδεση μεταξύ του ψηφιακού και του πραγματικού περιβάλλοντος.

Μάλιστα, όπως σημειώνουν οι «κυβερνοαστυνομικοί», σε επόμενο στάδιο η εφαρμογή αυτή θα είναι διαθέσιμη και για χρήστες IOS.

Μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, Ταξίαρχος Βασίλης Μπερτάνος τόνισε πως, «η συγκεκριμένη εφαρμογή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο εκπαίδευσης, καθιστώντας την ενημέρωση για την ψηφιακή ασφάλεια περισσότερο προσιτή, σύγχρονη και ελκυστική, ιδίως για τις νεότερες ηλικίες. Πίσω από τον «Μιχαήλ» και τη «Νέμεσις» βρίσκεται η πραγματική εμπειρία των ερευνητών μας. Η θεματολογία στην οποία εκπαιδεύονται και πάνω στην οποία αλληλεπιδρούν με τους χρήστες, οι δύο ψηφιακοί βοηθοί, δεν είναι στατική. Διαμορφώνεται με βάση τη γνώση και την εμπειρία των στελεχών μας, καθώς και την ανάλυση των τρόπων δράσης (modus operandi) που καταγράφονται στις υποθέσεις που χειρίζεται η Διεύθυνση».

Αναλύοντας τις δυνατότητες της Ψηφιακής Ακαδημίας, τονίζει ότι η πλατφόρμα περιλαμβάνει νέα διαδραστικά εκπαιδευτικά σενάρια, βασισμένα σε σύγχρονες μορφές διαδικτυακών απειλών και κινδύνων. Οι χρήστες μεταφέρονται σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα ψηφιακών κινδύνων και καλούνται να λάβουν αποφάσεις και να επιλέξουν τον τρόπο αντίδρασής τους. Μέσα από τις επιλογές τους, έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν διαδικτυακές απειλές, να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες της ψηφιακής τους συμπεριφοράς και να κατανοούν με βιωματικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις τους επηρεάζουν τόσο τη δική τους ασφάλεια, όσο και την ασφάλεια των άλλων.

Στόχος της πλατφόρμας είναι, η εκπαίδευση να μην αποτελεί μία απλή διαδικασία παροχής πληροφοριών και να μετατρέπεται σε διαδραστική διαδικασία λήψης αποφάσεων και βιωματικής μάθησης.

Σημειώνεται, επίσης πως, η «Ψηφιακή Ακαδημία» δεν συλλέγει, δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί προσωπικά δεδομένα των χρηστών, οπότε κανείς δεν έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των χρηστών μέσω του συγκεκριμένου AI Agent, ούτε μπορεί να γνωρίζει την ταυτότητα του ανθρώπου, που χρησιμοποιεί την υπηρεσία.