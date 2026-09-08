Έντονα αντέδρασε η Δανάη Μπάρκα σε δημοσιεύματα με ψευδείς πληροφορίες που την αφορούν, προειδοποιώντας πως «έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά».

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε δύο stories, παρουσιάζοντας τα επίμαχα άρθρα, τα οποία είχαν τίτλους όπως «η απαγόρευση του γιατρού για την εγκυμοσύνη της» και «η ορμονοθεραπεία, τα κατεψυγμένα ωάρια και ο κρυφός αγώνας να γίνει μάνα». Στο πρώτο story έγραψε χαρακτηριστικά «παιδιά μην διαβάζετε αυτές τις γελοιότητες», καλώντας παράλληλα τους διαδικτυακούς της φίλους «σε αυτά τα ντροπιαστικά σάιτ που εμφανίζονται σε facebook και Instagram χωρίς φόλοουερς, χωρίς δημοσιογράφους με όνομα κλπ. κλπ. μην δίνετε κλικ».

Η ίδια ξεκαθάρισε πως εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να προσφύγει στη δικαιοσύνη, γράφοντας: «Έρχεται η στιγμή που θα κινηθώ νομικά σε όλα αυτά γιατί κουράστηκα πλέον, αλλά τώρα παραέγινε, ειδικά όταν γράφουν για θέμα υγείας και το βλέπουν άνθρωποί μου». Η αντίδρασή της ήταν ιδιαίτερα έντονη λόγω του γεγονότος ότι τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα αναφέρονταν σε ζητήματα υγείας, ενώ η Δανάη Μπάρκα είναι έγκυος.

Στο δεύτερο story η Δανάη Μπάρκα τονίζει: «Τις τελευταίες ημέρες παρατηρώ τη συστηματική δημοσίευση ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων που με αφορούν, ακόμα και για ζητήματα ιατρικού χαρακτήρα. Παρακαλώ να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις πηγές που επιλέγετε να διαβάζετε και να σχολιάζετε από κάτω και να θυμάστε πως κάθε κλικ ενισχύει τέτοιου είδους πρακτικές. Η παραπληροφόρηση, τα ψέματα και η γελοιότητα έχουν όρια. Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική συνεχιστεί, από οποιονδήποτε και αν είναι, θα προχωρήσω σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία μου. Η ανοχή μας συντηρεί κάθε τέτοια τακτική, γι’ αυτό πρέπει να σταματήσουμε να λέμε πως είναι οκ όλα αυτά».