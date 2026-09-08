Ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» (Brave New World) του Άλντους Χάξλεϊ, ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ού αιώνα, μεταφέρεται στη σκηνή του Θέατρου ΔΙΠΥΛΟΝ τη σεζόν 2026-2027 σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

Γραμμένο το 1932, το βιβλίο που επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση εξουσίας και ανθρώπινης ελευθερίας, εξακολουθεί να συνομιλεί ανησυχητικά με το παρόν, φωτίζοντας έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, η κατανάλωση και η καταναγκαστική ευτυχία λειτουργούν ως μηχανισμοί ελέγχου.

Η Αικατερίνη Παπαγεωργίου, μια πολύ δυναμική δημιουργός της νέας γενιάς με σύγχρονη πολιτική ματιά, έντονο αισθητικό αποτύπωμα και τη δική της σκηνική ταυτότητα, επιχειρεί -με πρωταγωνιστές τους Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριο Κρητικόπουλο, Τάσο Λέκκα, Καλλιρρόη Μυριαγκού και Βασίλη Μηλιώνη- μια σύγχρονη θεατρική συνομιλία με τον προφητικό λόγο του Χάξλεϊ μεταφέροντας στη σκηνή το δυστοπικό σύμπαν του έργου.

Αλλά και τα ερωτήματα που αυτό εξακολουθεί να γεννά:

Πόσο εύκολα αποδεχόμαστε μηχανισμούς ελέγχου στη ζωή μας;

Υπάρχει άραγε ελπίδα να ξυπνήσουμε κάποτε ελεύθεροι από τον εφιάλτη μιας επιβεβλημένης ευτυχίας;

Και μπορούν οι ξεχασμένες τελετουργίες του παρελθόντος να λειτουργήσουν ως μνήμη και αντίσταση σε έναν κόσμο απόλυτης κανονικότητας;

Η υπόθεση του έργου

Το έργο παρουσιάζει μια κοινωνία απόλυτης σταθερότητας, όπου η τεχνολογία, η επιστήμη και η οργάνωση της ζωής έχουν εξαλείψει τον πόνο, την αμφιβολία και κάθε μορφή υπαρξιακής σύγκρουσης. Οι άνθρωποι ανήκουν σε προκαθορισμένες τάξεις, μεγαλώνουν με την αρχή ότι «όλοι ανήκουν σε όλους» και εκπαιδεύονται να αποφεύγουν κάθε μορφή ουσιαστικού συναισθηματικού δεσμού. Ο έρωτας, όπως τον γνωρίζουμε, δεν έχει θέση σε έναν κόσμο που φοβάται τη βαθιά σύνδεση και προωθεί τη διαρκή, επιφανειακή απόλαυση.

Οι πολίτες εξουσιάζονται μέσα από την καταναγκαστική ευτυχία, την κατανάλωση, τη διασκέδαση και ένα φάρμακο που εξαφανίζει κάθε ίχνος δυσφορίας. Όταν όμως κάποιοι αρχίζουν να αμφισβητούν αυτό το σύστημα, αποκαλύπτεται το πραγματικό τίμημα της «τελειότητας»: η απώλεια της ελευθερίας, της αλήθειας και της ανθρώπινης ευαλωτότητας.

Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο έλεγχος της τεχνολογίας πάνω στον άνθρωπο – και τι σημαίνει τελικά να είσαι πραγματικά ελεύθερος;

Η Αικατερίνη Παπαγεωργίου σημείωνει για το έργο: «Ο “Θαυμαστός καινούριος κόσμος” είναι μια υπόσχεση: μια ζωή χωρίς πόνο. Και ακριβώς γι’ αυτό είναι τόσο επικίνδυνος. Ο Χάξλεϊ δείχνει πώς αυτή η βαθιά ανθρώπινη ανάγκη -να μην πονάμε και να μην απογοητευόμαστε- μπορεί να γίνει εργαλείο εξουσίας. Όχι μέσα από τη βία και την απαγόρευση, αλλά μέσα από την ευχαρίστηση και την κατανάλωση. Η εξουσία εδώ δεν σε αναγκάζει αλλά σου χαμογελά και σε καθησυχάζει. Σε αποπροσανατολίζει ώστε να μη χρειαστεί ποτέ να σταθείς και να δεις τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σου. Σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά τη συγγραφή του, το έργο δεν μοιάζει με επιστημονική φαντασία αλλά με σύγχρονο πολιτικό θρίλερ. Η παράσταση προσπαθεί να μας μεταφέρει ακριβώς σε αυτή τη σύγκρουση των μορφών εξουσίας: ανάμεσα σε αυτό που επιβάλλεται και σε αυτό που προσφέρεται, ανάμεσα στην καταπίεση και στην αποχαύνωση. Σε έναν κόσμο που βιώνει πολέμους, προσφυγικές μετακινήσεις και διαρκείς κρίσεις, το ερώτημα του Χάξλεϊ επιστρέφει πιο επιτακτικό από ποτέ: Πόσο εύκολα είμαστε διατεθειμένοι να ανταλλάξουμε την ελευθερία μας με την αίσθηση της ασφάλειας;».

Ανακαλύπτοντας το σύμπαν του Aldous Huxley

Το σκοτεινό φουτουριστικό σύμπαν του Aldous Huxley διαμόρφωσε ολόκληρες γενιές καλλιτεχνών, συνδέοντας τη λογοτεχνία της δυστοπίας με τη rock μουσική, την pop κουλτούρα και τη σύγχρονη οπτικοακουστική αφήγηση. Από το τραγούδι Brave New World των Iron Maiden και το ομώνυμο άλμπουμ των Styx μέχρι τις τηλεοπτικές μεταφορές του έργου από το BBC και τη σύγχρονη τηλεοπτική σειρά του Peacock, ο «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» εξακολουθεί να διαπερνά τη σύγχρονη κουλτούρα και να επηρεάζει τη μουσική, τον κινηματογράφο και τη συλλογικό φαντασιακό γύρω από το μέλλον.

Σχεδόν έναν αιώνα μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το έργο επιστρέφει διαρκώς στο παρόν, σαν μια πολιτισμική προφητεία για έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, η επιθυμία και η ελευθερία βρίσκονται σε διαρκή διαπραγμάτευση.

Ταυτότητα παράστασης

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Θεατρική Διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Μουσική: Jeph Vagner

Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος & The Young Quill

Ερμηνεύουν: Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκκας, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μηλιώνης

Η παράσταση «Θαυμαστός Καινούριος Κόσμος» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

Μέρες & Ώρες παραστάσεων: Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, Κυριακή στις 20:00

Τιμές εισιτηρίων: 18 & 20 ευρώ

Προπώληση: more.com

Θέατρο Δίπυλον

Σαμουήλ Καλογήρου 2, Θησείο