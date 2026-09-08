Η Apple ετοιμάζεται να κάνει ένα από τα μεγαλύτερα σχεδιαστικά βήματα στην ιστορία του iPhone, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά ένα αναδιπλούμενο μοντέλο. Η πολυαναμενόμενη συσκευή αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της την Τετάρτη, σε μια παρουσίαση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για έναν ακόμη λόγο: θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Τζον Τέρνους.

Ο 50χρονος, Τζον Τέρνους, ανέλαβε μόλις την περασμένη Τρίτη τα ηνία της Apple, διαδεχόμενος τον επί χρόνια CEO, Τιμ Κουκ. Πρόκειται για έναν άνθρωπο με μακρά πορεία στην εταιρεία, καθώς μέχρι πρόσφατα ήταν επικεφαλής του τμήματος hardware.

Η νέα ηγεσία βρίσκει την Apple σε μια κρίσιμη περίοδο. Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με ερωτήματα σχετικά με τη στρατηγική της στην τεχνητή νοημοσύνη, τις καθυστερήσεις στην αναβάθμιση της Siri, αλλά και την ανάγκη να παρουσιάσει ένα νέο προϊόν που θα μπορούσε να αποτελέσει την επόμενη μεγάλη εμπορική επιτυχία της.

Το πρώτο foldable iPhone

Η Apple ετοιμάζεται να παρουσιάσει το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στον σχεδιασμό του iPhone.

Η συσκευή, που φημολογείται ότι μπορεί να ονομάζεται «iPhone Ultra» ή «iPhone Fold», αναμένεται να έχει περίπου το μέγεθος ενός διαβατηρίου όταν είναι διπλωμένη. Όταν ανοίγει, θα προσφέρει μια αισθητά μεγαλύτερη οθόνη, σαν ένα μικρό iPad.

Πρόκειται για μια αλλαγή που θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία χρήσης του iPhone και να δώσει στην Apple μια νέα κατηγορία προϊόντος, σε μια αγορά όπου τα αναδιπλούμενα smartphones έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους εδώ και αρκετά χρόνια.

Η κίνηση έρχεται καθώς η Apple αναζητά ένα ακόμα προϊόν που θα μπορούσε να προκαλέσει αντίστοιχο ενθουσιασμό με προηγούμενες μεγάλες επιτυχίες της εταιρείας.

Νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max

Στο επίκεντρο της παρουσίασης θα βρεθούν επίσης τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max. Τα δύο κορυφαία μοντέλα αναμένεται να εξοπλίζονται με το νέο chip A20 της Apple, ενώ σημαντικές αλλαγές αναμένονται και στον φωτογραφικό φακό.

Παράλληλα, πληροφορίες κάνουν λόγο για αλλαγές στο Dynamic Island, καθώς και για περισσότερες επιλογές χρωμάτων.

Ωστόσο, οι καταναλωτές που περιμένουν το βασικό iPhone 18 θα χρειαστεί πιθανότατα να περιμένουν περισσότερο. Το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως και ο διάδοχος του iPhone Air, δεν αναμένεται να παρουσιαστούν μαζί με τα μοντέλα Pro.

Η Apple φαίνεται πως σχεδιάζει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λανσάρει τα iPhone, μοιράζοντας τις νέες κυκλοφορίες μεταξύ φθινοπώρου και άνοιξης. Σύμφωνα με το Fast Company, τα iPhone 18 και το νέο iPhone Air αναμένεται να παρουσιαστούν τον Μάρτιο, ενώ τα μοντέλα Pro θα κάνουν την εμφάνισή τους νωρίτερα.

Αναβαθμίσεις σε Apple TV και HomePod – Νέα AirPods και Apple Watch

Οι νέες ανακοινώσεις της Apple δεν θα αφορούν μόνο τα iPhone.

Η εταιρεία ενδέχεται να παρουσιάσει και μια νέα συσκευή για το σπίτι, με οθόνη και δυνατότητες έξυπνου ηχείου. Θα μπορεί να λειτουργεί ως κεντρικό σημείο ελέγχου για τις έξυπνες συσκευές του σπιτιού, αλλά και για την ψυχαγωγία. Παράλληλα, αναμένονται αναβαθμίσεις για το Apple TV και το HomePod mini.

Επιπλέον, ανανεωμένη αναμένεται και η σειρά των wearables της Apple. Η εταιρεία φέρεται να ετοιμάζει νέα μοντέλα AirPods, καθώς και τις επόμενες γενιές Apple Watch, μεταξύ των οποίων τα Series 12 και Ultra 4.

Τα νέα Apple Watch αναμένεται να αποκτήσουν αναβαθμισμένα chips, με στόχο να προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες στον τομέα της άσκησης και της παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης. Παρά τις εσωτερικές αναβαθμίσεις, πάντως, ο εξωτερικός σχεδιασμός των ρολογιών δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά.

Στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη και η Siri

Η φετινή παρουσίαση έχει ιδιαίτερη σημασία και για την προσπάθεια της Apple να ενισχύσει τη θέση της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έχει δεχτεί κριτική για την πορεία της στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ η πολυαναμενόμενη μεγάλη αναβάθμιση της Siri έχει καθυστερήσει.

Η Apple αναμένεται να παρουσιάσει τις τελικές εκδόσεις των iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 και visionOS 27.

Το αναδιπλούμενο iPhone αναμένεται να χρησιμοποιεί μια ειδικά προσαρμοσμένη έκδοση του iOS 27, σχεδιασμένη για τη λειτουργία με τις δύο οθόνες.

Για τον Τέρνους, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της νέας θητείας του στην ηγεσία της Apple, καθώς και μια μεγάλη ευκαιρία να δείξει στους επενδυτές, στους καταναλωτές και στην ίδια την αγορά ποια θα είναι η κατεύθυνση της Apple υπό τη δική του ηγεσία.

Το μεγάλο ερώτημα είναι η τιμή

Πέρα από τα χαρακτηριστικά και τον σχεδιασμό, ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που θα απασχολήσουν την αγορά είναι το κόστος των νέων συσκευών.

Η Apple αύξησε το καλοκαίρι τις τιμές των iPad, Mac και άλλων προϊόντων για το σπίτι, καθώς η αυξημένη ζήτηση για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει ελλείψεις σε εξαρτήματα μνήμης και έχει ανεβάσει το κόστος παραγωγής.

Το iPhone, ωστόσο, είχε μέχρι στιγμής εξαιρεθεί από τις συγκεκριμένες αυξήσεις. Αυτό, όμως, ενδέχεται να αλλάξει με τη νέα σειρά iPhone 18 Pro. Οι πληροφορίες θέλουν τα νέα μοντέλα να κυκλοφορούν σε υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις σημερινές εκδόσεις, όπως μεταδίδει η New York Post.

Το αναδιπλούμενο iPhone, από την πλευρά του, αναμένεται να τοποθετηθεί ακόμη υψηλότερα στην τιμολογιακή κλίμακα, λόγω του ιδιαίτερα σύνθετου σχεδιασμού και της τεχνολογίας της αναδιπλούμενης οθόνης.