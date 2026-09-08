Ξεχωριστές στιγμές από τον γάμο του με τη Διαμαντία Λόμι μοιράστηκε στα social media ο Αντώνης Τσαπατάκης. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στα Χανιά της Κρήτης, με τον παραολυμπιονίκη να δημοσιεύει ένα βίντεο γεμάτο εικόνες από τη σημαντική αυτή ημέρα.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από τις προετοιμασίες του ζευγαριού πριν από την τελετή, την άφιξη της νύφης στην εκκλησία, το φιλί που αντάλλαξαν μετά το μυστήριο, αλλά και τον χορό τους ως νεόνυμφοι.

Για τη μουσική επένδυση της ανάρτησης, ο Αντώνης Τσαπατάκης επέλεξε το τραγούδι «Σ’ αγαπώ γιατί είσαι ωραία». Συνοδεύοντας το βίντεο με μια ιδιαίτερα τρυφερή αφιέρωση προς τη σύζυγό του, έγραψε: «Αυτή είναι η γυναίκα μου, η αχτίδα που έγινε το φως μου. Δεν σ’αγαπώ, Σ´αγαπάω!».

@tsapatakis_a Α+Δ 5/9/26 Όπως τα παγκάκια που χαράχθηκαν με αρχικά αγάπες, έρωτες ή αλήθειες ή ακόμα και ψέμματα.. Έτσι χάραζα και εγώ το σκοτάδι, όλο και βαθύτερα, αναζητώντας το φώς. Ώσπου η επόμενη χαραμάδα, άφησε την αχτίδα που έδειξε το δρόμο προς τα σήμερα. Αυτή είναι η γυναίκα μου, η αχτίδα που έγινε το φως μου. Δεν σ’αγαπώ, Σ´αγαπάω! Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας την ημέρα αυτή που η αγάπη μας πέρασε στην αιωνιότητα ενώπιον του Κυρίου. Υ.Γ. Ευχαριστούμε το @onarseasidelounge όπου στο χώρο του έγινε το δείπνο και ο εορτασμός του γεγονότος μαζί με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Ευχαριστούμε το @elia_hotels_group που μας φιλοξένησε στη σουίτα του με την μοναδική θέα. Ευχαριστώ το @sartorianikosdallas για το χειροποίητο κουστούμι, οπου για ακόμα μια φορά, όπως και στην καθημερινότητα μου, με κάνει να ξεχωρίζω σε συνδυασμό με τα χειροποίητα παπούτσια του @kwnstantinoshoes ,αν και με η λαμπερή παρουσία της γυναίκας μου ήταν αναμενόμενα ασυναγώνιστη. Ευχαριστούμε τον αγαπημένο για την παρουσία φυσικά αλλά και γιαυτό το βίντεο @Vasilis Barachanos που έκανε εικόνα τα συναισθήματα της ημέρας αυτής με την βοήθεια των @stefanos_Dassios & @thedigitalillustionist . Ευχαριστούμε το @venizelosmuseumchania όπου έγινε η φωτογράφηση μετά το μυστήριο. Η Παναγία κάθε μέρα να μας σκέπει και να μας ευλογεί στα καλά που θέλουμε. #weddingtok #weddingday #bride #greece #chania ♬ πρωτότυπος ήχος – tsapatakis_a

«Όπως τα παγκάκια που χαράχθηκαν με αρχικά αγάπες, έρωτες ή αλήθειες ή ακόμα και ψέμματα.. Έτσι χάραζα και εγώ το σκοτάδι, όλο και βαθύτερα, αναζητώντας το φώς. Ώσπου η επόμενη χαραμάδα, άφησε την αχτίδα που έδειξε το δρόμο προς τα σήμερα. Αυτή είναι η γυναίκα μου, η αχτίδα που έγινε το φως μου. Δεν σ’αγαπώ, Σ´αγαπάω!

Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας την ημέρα αυτή που η αγάπη μας πέρασε στην αιωνιότητα ενώπιον του Κυρίου. Η Παναγία κάθε μέρα να μας σκέπει και να έχουμε την ευλογία της για όλα τα καλά που θέλουμε», σημείωσε ο Αντώνης Τσαπατάκης στο προφίλ του στο TikTok.

Το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο δημαρχείο Χανίων, την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024, ενώ το 2025 υποδέχτηκαν στον κόσμο την κόρη τους.