Η αντίστροφη μέτρηση για την ετυμηγορία του ΜΟΔ ενώπιον του οποίου δικάζονται δύο ψαράδες για δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, ξεκινά σήμερα με την πρόταση του Εισαγγελέα της Έδρας.

Ένα χρόνο σχεδόν, μετά την έναρξη της διαδικασίας για τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, ο εισαγγελικός λειτουργός θα διατυπώσει σήμερα την εκτίμησή του για όσα συνέβησαν την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 στην θάλασσα της Ερέτριας, μεταξύ του Σήφη Βαλυράκη και των δύο αδελφών, επαγγελματιών ψαράδων της περιοχής.

Κατά την κατηγορία, εκείνη την ημέρα υπήρξε λογομαχία ανάμεσα στο θύμα που είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του για ψαροντούφεκο και τους δύο κατηγορούμενους που ήταν στο αλιευτικό τους. Οι ψαράδες φαίνεται να κλιμάκωσαν την ένταση ,παρεμποδίζοντας την πορεία του σκάφους του πρώην υπουργού. «Ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς με το αλιευτικό σας γύρωθεν του φουσκωτού του σκάφους, διαπληκτιστήκατε μαζί του και στη συνέχεια, με τη χρήση ενός ξύλινου κονταριού, τον πλήξατε στο πάνω μέρος του κορμιού του τουλάχιστον 2-3 φορές, με αποτέλεσμα αυτός να πέσει χωρίς τη θέληση του στη θάλασσα» τους προσάπτει το κατηγορητήριο, στο οποίο αναφέρεται ότι για να συγκαλύψουν την πράξη τους «μόλις αντιλήφθηκαν ότι ο Ιωσήφ Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα χτυπώντας στην προπέλα των εν κινήσει σκαφών, απομακρύνθηκαν..εγκαταλείποντας αυτόν αβοήθητο και χωρίς να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία, καίτοι καλώς γνώριζαν ότι αναζητείτο το θύμα από τις λιμενικές αρχές, παρεμποδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο οποιαδήποτε έγκαιρη σωστική ενέργεια.».

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, που είχε συχνά εντάσεις, το δικαστήριο εξέτασε μάρτυρες και μελέτησε πληθώρα στοιχείων που προσκομίστηκαν τόσο από την πλευρά της οικογένειας Βαλυράκη όσο και από αυτήν των κατηγορουμένων. Οι δύο ψαράδες απολογήθηκαν αρνούμενοι πλήρως την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, που τους αποδίδεται. Όπως είπαν, δεν βρίσκονταν καν στην θάλασσα, εκείνη την ημέρα.

Η οικογένεια του εκλιπόντος, την οποία στηρίζουν σε κάθε δικάσιμο με την παρουσία τους πρώην υπουργοί και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι πεπεισμένη πως ο Σήφης Βαλυράκης ήταν θύμα μίας αποτρόπαιας εγκληματικής ενέργειας. Στο πλευρό της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη στέκονται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του η οποία βρέθηκε στην δικαστική αίθουσα στο πλάι της Μίνας Παπαθεοδώρου- Βαλυράκη πολλές φορές. Ο κ. Σαμαράς, με τον οποίο ο Βαλυράκης μίλησε στο τηλέφωνο λίγη ώρα πριν την τελευταία έξοδο του με το σκαφάκι του στην θάλασσα, κατέθεσε στο ΜΟΔ δηλώνοντας βέβαιος ότι “πρόκειται για δολοφονία και όχι για ένα τραγικό δυστύχημα”.

Ο Εισαγγελέας σήμερα θα δώσει την δική του νομική απάντηση στο ερώτημα «φόνος ή δυστύχημα;» με την οποία θα στοιχειοθετήσει την πρότασή του για την ενοχή ή μη των δύο κατηγορούμενων ψαράδων.