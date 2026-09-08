Με μια μικρή πτώση στα εισιτήρια του top–10, συνοδεύτηκε το πρώτο τετραήμερο του Σεπτεμβρίου, καθώς εξαντλείται πλέον το τεράστιο ρεύμα της «Οδύσσειας», που απέχει μόλις 22.000 εισιτήρια, για να σπάσει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου.

Απ’ τις πρεμιέρες της εβδομάδας, ξεχωρίζει εμφανώς η ιστορική δραματική ταινία του Πάβελ Παβλικόφσκι, «Πατρίδα», με σχεδόν 12.000 εισιτήρια, δεδομένης και της καλλιτεχνικής – φεστιβαλικής της αφετηρίας. Παράλληλα, δείχνει να αντέχει το, επίσης, φεστιβαλικό και αρκούντως ενδιαφέρον δράμα του Ρουμάνου Κριστιάν Μουτζίου, που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες.

Πάντως, το animation «Minions και Τέρατα», διατηρεί την πρώτη του θέση και αυτή την εβδομάδα, συνεχίζοντας να ελκύει το ευρύ παιδικό κοινό, ενώ καλά κρατεί και η τελευταία περιπέτεια του «Spider-Man», που πλησιάζει το μισό εκατομμύριο εισιτήρια.

Αναλυτικά το top-10 των εισιτηρίων του τετραημέρου ( 3-6 Σεπτεμβρίου) έχει ως εξής: