

Η ώρα των «αστεριών» έφτασε ξανά. Το Champions League ανοίγει την αυλαία μιας ακόμη συναρπαστικής σεζόν, με τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης να ρίχνονται στη μάχη για το πολυπόθητο τρόπαιο και την Παρί Σεν Ζερμέν να μπαίνει στη νέα αγωνιστική περίοδο έχοντας μπροστά της μια ιστορική πρόκληση.

Οι Παριζιάνοι, κάτοχοι του τροπαίου, φιλοδοξούν να γράψουν ξανά ιστορία, καθώς κυνηγούν την τρίτη διαδοχική κατάκτηση του Champions League. Ένα επίτευγμα που έχουν πετύχει μόλις τρεις ομάδες στο παρελθόν και το οποίο αποτυπώνει το μέγεθος της πρόκλησης που έχει μπροστά της η ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Με τους Κβαρατσχέλια, Ντουέ και Ντεμπελέ να αποτελούν την αιχμή του δόρατος, η Παρί εμφανίζεται πιο γεμάτη από ποτέ και ξεκινά ως ένα από τα μεγάλα φαβορί.

Στη λίστα των διεκδικητών βρίσκεται και η Άρσεναλ, με τον Τζόλη να αποτελεί μία από τις ελληνικές παρουσίες στο ρόστερ της, η οποία θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω μετά την περσινή της πορεία. Η Μπάγερν ποντάρει, μεταξύ άλλων, στην εκτελεστική δεινότητα του Χάρι Κέιν, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει σταθερά στο προσκήνιο, έχοντας πλέον τον Ζοζέ Μουρίνιο στην τεχνική της ηγεσία και στόχο την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.

Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι συμπληρώνουν το γκρουπ των μεγάλων πρωταγωνιστών, την ώρα που η Ίντερ έχει πλέον καθιερωθεί ως μια από τις ομάδες που μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Νέες παρουσίες και η επιστροφή της ΑΕΚ

Το Champions League δεν αφορά, όμως, μόνο τα παραδοσιακά μεγαθήρια. Η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί και ομάδες που γράφουν για πρώτη φορά τη δική τους ιστορία στη League Phase. Σαμπάχ, Βίκινγκ, ΛΑΣΚ και Κόμο κάνουν το παρθενικό τους βήμα σε αυτό το επίπεδο και ετοιμάζονται να ζήσουν την εμπειρία των αναμετρήσεων απέναντι στους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης.

Ανάμεσα στις ομάδες που επιστρέφουν στη μεγάλη σκηνή βρίσκεται και η ΑΕΚ. Η Ένωση εξασφάλισε με εμφατικό τρόπο την πρόκριση, επικρατώντας με 4-0 της Λέφσκι Σόφιας, και επιστρέφει στα «αστέρια» με φιλοδοξίες και υψηλές απαιτήσεις. Με τον Γιόβιτς στην επίθεση και τον Μάγιερ στο ρόστερ της, η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στους κορυφαίους.

Το ελληνικό στοιχείο

Ισχυρή είναι και φέτος η ελληνική παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Με τη φανέλα της ΑΕΚ θα αγωνιστούν οι Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Λυκογιάννης και Μπαλαμώτης, ενώ ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει και σε αρκετούς από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Ο Τζόλης με την Άρσεναλ, ο Καρέτσας, ο Κωνσταντέλιας με την Ντόρτμουντ, ο Τσιμίκας με τη Λίβερπουλ, οι Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης με τη Σπόρτινγκ, ο Κουλιεράκης με τη Ρόμα και ο Δουβίκας με την Κόμο θα αποτελέσουν επίσης μέρος της φετινής ευρωπαϊκής διαδρομής.

Νέα μορφή, ίδιος στόχος

Στη φετινή League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες, οι οποίες συγκροτούν μία ενιαία βαθμολογία. Οι οκτώ πρώτες στο τέλος της φάσης εξασφαλίζουν απευθείας την πρόκρισή τους στους «16», ενώ οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 9η έως την 24η θέση θα χρειαστεί να περάσουν από τη διαδικασία των Playoffs.

Για τις υπόλοιπες, η ευρωπαϊκή διαδρομή ολοκληρώνεται σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια ακολουθούν η φάση των «16», τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και ο μεγάλος τελικός, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου 2027 στο «Metropolitano» της Μαδρίτης.

Παράλληλα, η νέα σεζόν φέρνει και ορισμένες αλλαγές στους κανονισμούς. Σε περίπτωση τραυματισμού που απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα, ο ποδοσφαιριστής και το ιατρικό επιτελείο θα πρέπει να αποχωρούν από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε ένα λεπτό. Επιπλέον, σε περιπτώσεις σκόπιμης καθυστέρησης στην εκτέλεση πλαγίου άουτ ή ελεύθερου τερματοφύλακα, ο διαιτητής θα μπορεί να προχωρά σε αντίστροφη μέτρηση έως και πέντε δευτερολέπτων.

Τα εκατομμύρια του Champions League

Το οικονομικό διακύβευμα παραμένει τεράστιο. Κάθε ομάδα που συμμετέχει στη League Phase εξασφαλίζει 18,62 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κάθε νίκη αποφέρει επιπλέον 2,1 εκατομμύρια και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ.

Τα ποσά αυξάνονται σημαντικά όσο προχωρά η διοργάνωση, μέσα από τα μπόνους πρόκρισης και κατάταξης, με την κατάκτηση του τροπαίου να συνοδεύεται φυσικά από ακόμη μεγαλύτερα έσοδα.

Η νέα σεζόν του Champions League είναι έτοιμη να ξεκινήσει και το ενδιαφέρον στρέφεται από την πρώτη κιόλας αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά και στα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Η ΑΕΚ επιστρέφει στα «αστέρια», οι μεγάλοι διεκδικητές παίρνουν θέση και η μάχη για την κορυφή αρχίζει.

Το σημερινό πρόγραμμα

ΑΕΚ – ΛΑΣΚ | 19:45

Μπριζ – Άστον Βίλα | 19:45

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ | 22:00

Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι | 22:00

Λιλ – Μπέτις | 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ | 22:00