Για «ουσιαστική πρόοδο» προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία έκανε λόγο ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, μετά τις διαδοχικές επισκέψεις του στη Μόσχα και στο Κίεβο μαζί με τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι έχουν καταγραφεί εξελίξεις προς την κατεύθυνση της οργάνωσης νέων τριμερών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει ακόμη συγκεκριμένο τόπο ή ημερομηνία. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη του τριμερούς διαλόγου, αν και ο Ντμίτρι Πεσκόφ διευκρίνισε ότι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί συγκεκριμένα σχέδια ή χρονοδιαγράμματα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται σκληρά για να σταματήσει τους σκοτωμούς και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη», ανέφερε ο Αμερικανός απεσταλμένος, παρουσιάζοντας την αποστολή του ως μέρος μιας νέας προσπάθειας της Ουάσινγκτον να επαναφέρει τις δύο εμπόλεμες πλευρές σε διαπραγματευτικό πλαίσιο.

Η Μόσχα εμφανίζεται εκ νέου ανοιχτή σε συνομιλίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η ενημέρωση που έδωσε το Ελιζέ μετά τις συνομιλίες των Αμερικανών απεσταλμένων με Ευρωπαίους αξιωματούχους στο Κίεβο. Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, η αμερικανική πλευρά μετέφερε ότι διαπιστώνει «νέα ρωσική πρόθεση για διαπραγματεύσεις», με χρονικό ορίζοντα μετά τις εκλογές για τη ρωσική Δούμα, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τις 18-20 Σεπτεμβρίου.

Η γαλλική πλευρά εκτιμά ότι αυτή η ένδειξη καθιστά αναγκαία την προετοιμασία για μια νέα φάση των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν η ρωσική στάση συνοδεύεται από ουσιαστική μετατόπιση στα βασικά σημεία διαφωνίας, κυρίως στο εδαφικό, στις εγγυήσεις ασφαλείας και στους όρους μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός.

Από τον Πούτιν στον Ζελένσκι

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν προηγουμένως συνάντηση στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, πριν μεταβούν στο Κίεβο για συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στην ουκρανική πρωτεύουσα πραγματοποιήθηκαν πολλαπλοί γύροι επαφών, στους οποίους συζητήθηκαν η πιθανή επιστροφή σε τριμερείς συνομιλίες, οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και η ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας και της ενεργειακής ανθεκτικότητας ενόψει του χειμώνα.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι ενημέρωσαν επίσης σε ξεχωριστή συνάντηση εκπροσώπους της Ε3 – Γαλλίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου για τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί στη Μόσχα. Η παρουσία των ευρωπαϊκών χωρών στο Κίεβο δείχνει ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να διατηρήσουν τους βασικούς Ευρωπαίους συμμάχους εντός της διαδικασίας, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία.

Πρόοδος, αλλά όχι ακόμη συμφωνία

Παρά τη θετική γλώσσα του Γουίτκοφ, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής συγκεκριμένη συμφωνία ή πολιτική τομή. Οι συνομιλίες στη Μόσχα και στο Κίεβο χαρακτηρίστηκαν εποικοδομητικές, αλλά οι βασικές διαφορές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας παραμένουν.

Η ουκρανική πλευρά εξακολουθεί να θεωρεί ότι τα πιο κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ αυτών το εδαφικό και οι μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας, απαιτούν αποφάσεις στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Η Μόσχα, από την πλευρά της, δηλώνει πρόθυμη να εξετάσει μια νέα τριμερή διαδικασία, χωρίς όμως να δημοσιοποιεί εάν προτίθεται να μεταβάλει τις μέχρι τώρα απαιτήσεις της.

Το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα της αποστολής Γουίτκοφ και Κούσνερ είναι επομένως ότι ανοίγει ξανά το ενδεχόμενο άμεσης διαπραγματευτικής διαδικασίας ΗΠΑ – Ρωσίας – Ουκρανίας, μετά από μια περίοδο κατά την οποία οι συνομιλίες είχαν ουσιαστικά παγώσει. Το εάν αυτή η κινητικότητα θα οδηγήσει σε πραγματική διαπραγμάτευση ή θα παραμείνει στο επίπεδο της διπλωματικής διερεύνησης θα κριθεί από τα επόμενα βήματα της Μόσχας και του Κιέβου μετά τις ρωσικές εκλογές.