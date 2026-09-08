Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν οι δικηγόροι με αφορμή τη λειτουργία μη κρατικών Νομικών Σχολών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σημειώνει πως εντοπίστηκαν «σοβαρά θέματα ως προς τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης και το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Θ.Α.Α.Ε.».

Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλείψεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή του στις 7.9.2026, αφού έλαβε υπόψη την αναλυτική ενημέρωση από τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κ. Π. Λαζαράτο, επί των ζητημάτων που εγείρονται μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς επίσης και ή πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών παραρτημάτων αλλοδαπών Πανεπιστημίων, διαπίστωσε ότι τίθενται σοβαρά θέματα ως προς τη νομιμότητα των αδειοδοτήσεων των μη κρατικών Νομικών Σχολών, ιδίως σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, τη συγκρότηση των αρμοδίων επιτροπών αξιολόγησης και το εν γένει κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Θ.Α.Α.Ε.

Η Πολιτεία, μετά την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρεούται να τις εφαρμόσει απαρέγκλιτα και να συμμορφωθεί, άμεσα, με το περιεχόμενό τους προκειμένου να μην παρατείνεται το καθεστώς αβεβαιότητος που έχει δημιουργηθεί σήμερα.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με το άρθρο 90ζ Κώδικα Δικηγόρων, να προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση των σχετικών πράξεων ή παραλείψεων.