Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε την Κυριακή 6/9 ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), Ηλίας Περτζινίδης, ο οποίος μίλησε με τον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Ο Ηλίας Περτζινίδης σχολίασε θετικά τις κυβερνητικές εξαγγελίες από τη Θεσσαλονίκη, αναφέροντας: «Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο κόσμος περίμενε κάποιες παροχές βλέποντας ότι η οικονομία της χώρας πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο και νομίζω ότι ο πρωθυπουργός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, δίνοντας σε πολλούς, έτσι, μικρότερα μεν από αυτά που μπορεί να περίμεναν, αλλά θα πάρει πολύς κόσμος χρήματα ή κέρδος μέσω της φορολόγησής του, της ευνοϊκής φορολόγησής του και των προγραμμάτων τα οποία θα τρέξουν. Θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ομιλία. Περιμένουμε βέβαια να τα δούμε να γίνονται και πραγματικότητα όλα αυτά».

Επίσης, μίλησε για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Θεσσαλονίκη, ιδιαιτέρως μετά την κατασκευή του μετρό, αναφέροντας: «Αυτή τη στιγμή οι Θεσσαλονικείς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη συγκεκριμένη, από τη σημερινή κυβέρνηση. Η Θεσσαλονίκη έχει πάρει τη θέση που της αρμόζει και της αξίζει όσον αφορά τα μεγάλα έργα. Τελείωσε η βασική γραμμή του μετρό, τελείωσε η επέκταση στην Καλαμαριά, κατασκευάζεται με απίστευτους ρυθμούς η flyover περιφερειακή, θα είναι έτοιμη μέσα στο ’27. Μιλάμε για δύο μεγάλα νοσοκομεία που αυτή τη στιγμή είναι υπό κατασκευή και υπάρχει η έκτη προβλήτα του λιμανιού. Αυτό το οποίο συζητάμε και ως Τεχνικό Επιμελητήριο και το έχουμε θέσει πολλές φορές στην κυβέρνηση είναι η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Είναι ένα έργο το οποίο ακόμα είναι σε πρωτόλειο στάδιο, αλλά το έχω πει επανειλημμένως ότι τα έργα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλουν μελέτες, πρέπει να ωριμάσουν και όταν είμαστε έτοιμοι να τα υλοποιήσουμε σωστά και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα».

«Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη, επειδή είναι κοντά και ο σιδηρόδρομος, με κάποιες αλλαγές σε σιδηροδρομικές μετακινήσεις θα μπορεί να εξυπηρετηθεί σε κάποιον βαθμό. Και πρέπει επιτέλους οι Θεσσαλονικείς να μάθουμε ότι από τη στιγμή που μπήκε το μετρό στη ζωή μας, θα μπορούμε να αλλάζουμε και δύο αστικές συγκοινωνίες. Δηλαδή να κατέβουμε μέχρι ένα σημείο με το αστικό λεωφορείο και εκεί πλέον να μπούμε στο μετρό και να κατέβουμε στο κέντρο. Όλα αυτά σιγά σιγά θα τα βάλουμε στη ζωή μας, γιατί τόσα χρόνια ακούγαμε μετρό, αλλά δεν βλέπαμε μετρό. Τώρα πλέον το έχουμε».

Ο Ηλίας Περτζινίδης μίλησε για το μεγάλο απόθεμα παλαιών κτιρίων στην Κεντρική Μακεδονία και για την έλλειψη μηχανικών στο Δημόσιο, τονίζοντας ότι, επειδή υπάρχει ζήτηση, προτιμούν την ελεύθερη αγορά, καθώς οι απολαβές τους θα είναι μεγαλύτερες.

«Είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα. Τα πρώτα κτίρια που χτίστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Θεσσαλονίκη έχουν κλείσει πλέον 100 χρόνια ζωής. Εμείς σήμερα δίνουμε με το σημερινό σκυρόδεμα, τη σημερινή τεχνολογία, δίνουμε μια ζωή σε αυτό το υλικό κοντά στα 120 χρόνια. Το σκυρόδεμα εκείνης της εποχής για μένα έχει 70 με 80. Δεν θέλω με αυτόν τον τρόπο να τρομάξω τον κόσμο ότι θα πέσουν τα σπίτια. Οι ελληνικές κατασκευές και οι Έλληνες μηχανικοί έχουν αποδείξει ότι χτίζουν αντισεισμικές κατασκευές και γι’ αυτό στους μεγάλους σεισμούς δεν έχουμε πτώσεις κτιρίων, εκτός από κάποια εγκαταλελειμμένα κτίρια τα οποία είναι σε κακή κατάσταση. Λοιπόν, πρέπει όμως να τα ελέγξουμε αυτά τα κτίρια. Ξεκίνησε ένα μεγάλο πρόγραμμα του ΤΕΕ με τον ΟΑΣΠ και ελέγχθηκαν τα δημόσια κτίρια υγείας, παιδείας, οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Πρέπει, όμως, αυτά τα προγράμματα να μπουν πλέον και στον ιδιωτικό τομέα. Απλώς δεν μπορούμε να κινηθούμε σε ατομικό επίπεδο, όπως έγινε με τα προγράμματα “Εξοικονομώ”, γιατί στη στατική, στον στατικό έλεγχο πρέπει να ελεγχθεί όλη η οικοδομή. Δεν μπορεί να ελέγξεις το διαμέρισμά σου, την ιδιοκτησία σου μόνο. Οπότε πρέπει να είναι ένα συνολικό πρόγραμμα για οικοδομές και για μένα θα πρέπει με κάποιον τρόπο να γίνει υποχρεωτικό ότι, όταν πλέον η οικοδομή κλείσει αυτή την ηλικία, θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται, με πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, για να δούμε εάν απαιτούνται να γίνουν ενισχύσεις και να μην έχουμε, πώς το λένε, σε έναν επικείμενο σεισμό να μην έχουμε κάποια προβλήματα».

«Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έπρεπε να γίνει. Ήταν δίκαιο. Δεν θα μπορούσε να γίνει όπως παλιά που ήταν ένας μισθός τα Χριστούγεννα. Έγινε με τη μορφή επιδόματος, το οποίο είναι ένα αξιοσέβαστο ποσό τα 500 ευρώ. Οι μηχανικοί που είναι στο Δημόσιο νομίζω ότι θα το αγκαλιάσουν αυτό το μέτρο. Ξέρετε, οι διαγωνισμοί που προκηρύσσονται τώρα για τους μηχανικούς του Δημοσίου δεν καλύπτονται οι θέσεις. Ένα 20% καλύπτεται, γιατί οι μηχανικοί πλέον υπάρχει τόση δουλειά έξω και είναι και πολύ καλές οι αμοιβές, που δεν θέλουν να μπουν στο Δημόσιο, γιατί στο Δημόσιο ξεκινάνε με 1.000 ευρώ τον μήνα. Λοιπόν, βλέποντας αυτή την εικόνα θεωρώ ότι δίνεις και ένα, πώς το λένε, αέρισμα σε κάποιους για να επιλέξουν τη σταθερότητα και τη σιγουριά του Δημοσίου, γιατί έχει ανάγκη, μεγάλη ανάγκη το ελληνικό Δημόσιο από μηχανικούς αυτή τη στιγμή. Έχουμε τρομερή έλλειψη μηχανικών στο Δημόσιο».