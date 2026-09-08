Η Σάλμα Χάγιεκ απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, καθώς πέταξε τα ρούχα της και έκανε γυμνή μπάνιο στη θάλασσα με αφορμή τα 60ά της γενέθλια.

Η ηθοποιός, που έχει γενέθλια στις 2 Σεπτεμβρίου, ανέβασε τη Δευτέρα στο Instagram αισθησιακές φωτογραφίες της, στις οποίες φαίνεται να απολαμβάνει τη θάλασσα. «60 και ευγνώμων», έγραψε η Σάλμα Χάγιεκ στη λεζάντα των φωτογραφιών.

Όπως σημειώνει η New York Post, αρκετοί θαυμαστές αποθέωσαν την πρωταγωνίστρια του «Frida», με έναν να γράφει: «60 κι όμως αγέραστη. Ο χρόνος πρέπει να είναι ερωτευμένος μαζί σου». «60 χρόνια γλυκύτητας, ταλέντου, χάρης και μιας ομορφιάς που λάμπει από μέσα προς τα έξω», έγραψε κάποιος άλλος. «60 χρόνια που κάνεις τον κόσμο να μοιάζει λίγο πιο φωτεινός μόνο και μόνο επειδή υπάρχεις».

Salma Hayek ditches her clothes for a swim as she celebrates turning 60: ‘Grateful’ https://t.co/pzHHe6bBhR pic.twitter.com/C8smQg0xxK — New York Post (@nypost) September 8, 2026

Η Σάλμα Χάγιεκ δεν είναι άγνωστη στις σέξι φωτογραφίες δίπλα στη θάλασσα, αν και συνήθως φορά μπικίνι. Πέρυσι, φόρεσε ένα κατακόκκινο μπικίνι ενώ γιόρταζε τα 59α γενέθλιά της σε γιοτ.

Την ίδια χρονιά, η πρωταγωνίστρια του «Wild Wild West» γιόρτασε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς έγινε εξώφυλλο στο Sports Illustrated Swimsuit Issue του 2025. Εντυπωσίασε με ένα πράσινο μπικίνι, ποζάροντας μούσκεμα σε φωτογράφιση δίπλα σε πισίνα.

Εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για την ευκαιρία, είπε: «Θυμάμαι όταν ήμουν νέα, πριν από πάρα πολύ καιρό, πάντα ανυπομονούσα να δω το Swimsuit Issue του Sports Illustrated και σκεφτόμουν: “Ποια θα είναι μέσα;” Φυσικά, δεν έμοιαζα με μοντέλο, οπότε δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι μια μέρα θα βρισκόμουν κι εγώ εκεί». «Αν κάποιος μου είχε πει ότι θα ήμουν σε αυτό στα 58 μου, θα τον έστελνα στο τρελοκομείο, όμως ο κόσμος έχει αλλάξει και αυτό είναι συναρπαστικό», είπε.

Η Σάλμα Χάγιεκ έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τη γήρανση, λέγοντας στο People τον Απρίλιο του 2025 ότι δεν προσπαθούσε να δείχνει νεότερη, αλλά ήθελε να δείχνει όμορφη για την ηλικία της. «Θέλω απλώς ο σύζυγός μου να εξακολουθεί να λέει “Ουάου” όταν με κοιτάζει», εξήγησε, αναφερόμενη στον σύζυγό της, Φρανσουά-Ανρί Πινό.

«Εξακολουθώ να θέλω να αισθάνομαι καλά με την εμφάνισή μου, αλλά όχι απαραίτητα επειδή θέλω να δείχνω 20. Είμαι εντάξει. Με ενθουσιάζει περισσότερο το να είμαι 50 και 60 και να δείχνω όμορφη στα 50 και στα 60. Είναι ένα διαφορετικό είδος ομορφιάς». Επιπλέον, το 2023 είχε αποδώσει τον νεανικό της εμφάνιση στον διαλογισμό, χαρακτηρίζοντάς τον ως το μυστικό της.