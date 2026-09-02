Η Σάλμα Χάγιεκ υπήρξε ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του σεξ στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του ’90, κερδίζοντας το κοινό μέσα από τολμηρές εμφανίσεις σε ταινίες όπως το «Dogma» και το «From Dusk Till Dawn».

Τρεις δεκαετίες αργότερα, η Μεξικανή ηθοποιός εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της, ενώ πέρυσι βρέθηκε ακόμη και στο εξώφυλλο του «Sports Illustrated Swimsuit Issue».

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η υποψήφια για Όσκαρ σταρ γιόρτασε τα 60ά γενέθλιά της, με πολλούς θαυμαστές της να σχολιάζουν τη νεανική της εικόνα.

Η Σάλμα Χάγιεκ έχει μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν για τη διατροφή, την άσκηση και τις συνήθειες ευεξίας που ακολουθεί. Σε ό,τι αφορά την περιποίηση της επιδερμίδας της, έχει δηλώσει ότι αποφεύγει επεμβατικές αισθητικές παρεμβάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά «όχι μπότοξ, όχι fillers, όχι peeling». Παράλληλα, έχει παραδεχτεί ότι χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους περιποίησης, όπως συσκευές ραδιοσυχνοτήτων και μικροσυχνοτήτων, με στόχο τη σύσφιξη της επιδερμίδας και τη μείωση της όψης των ρυτίδων.

Η γιόγκα, το μασάζ και η ιδιαίτερη διατροφή της

Σε ό,τι αφορά τη γυμναστική, η Σάλμα Χάγιεκ έχει παραδεχτεί ότι δεν διαθέτει την πειθαρχία για να προπονείται κάθε πρωί. Όπως έχει εξηγήσει, οι πολύωρες επαγγελματικές της υποχρεώσεις συχνά δεν της αφήνουν χρόνο για συστηματική άσκηση.

Αντί για αυτό, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη στάση του σώματός της. Έχει συνεργαστεί με ειδικό στο Λονδίνο, η οποία της έμαθε να κρατά το σώμα της με τέτοιο τρόπο ώστε οι μύες να παραμένουν ενεργοί κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και μέσα από απλές καθημερινές κινήσεις.

Στη ρουτίνα της έχει εντάξει και τη γιόγκα αποκατάστασης, μέσα από την οποία, όπως έχει πει, προσπαθεί να ενεργοποιεί τους μυς χωρίς ένταση. Περιστασιακά χρησιμοποιεί και διάδρομο γυμναστικής, αν και προτιμά να χορεύει πάνω σε αυτόν αντί να τρέχει.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, σημαντικό ρόλο στην ευεξία της παίζει και το μασάζ. Η ηθοποιός έχει μιλήσει για μια θεραπεύτρια μασάζ που ζει στην Ιαπωνία και την οποία χαρακτηρίζει «μυστικό όπλο» της, υποστηρίζοντας ότι το μασάζ τη βοηθά να διατηρεί το σώμα της σε καλή κατάσταση.

Όσο για τη διατροφή της, η Σάλμα Χάγιεκ δεν ακολουθεί αυστηρές δίαιτες. «Δεν μου αρέσει να κάνω δίαιτα και δεν είμαι καλή σε αυτό», έχει παραδεχτεί. Το αγαπημένο της πρωινό περιλαμβάνει έναν συνδυασμό από γιαούρτι, παπάγια, μύρτιλα, μάνγκο, φράουλες, σπόρους ροδιού, σέλερι, κόκκινη πιπεριά, αγγούρι, αμύγδαλα και βούτυρο καρύδας.

Ιδιαίτερη είναι και η προτίμησή της σε ορισμένα παραδοσιακά μεξικανικά εδέσματα. Η ίδια έχει αποκαλύψει ότι όταν βρίσκεται στο Μεξικό τρώει γρύλους, αυγά μυρμηγκιών αλλά και ορισμένα είδη σκουληκιών. «Τα τηγανίζεις. Αν τηγανίσεις οτιδήποτε, έχει ωραία γεύση, αλλά αυτά είναι πραγματικά νόστιμα. Τα έντομα είναι απίστευτα!», είχε δηλώσει.

Όταν αισθάνεται ότι χρειάζεται μια επανεκκίνηση στη διατροφή της, επιλέγει κατά καιρούς αποτοξίνωση με χυμούς. Όπως έχει εξηγήσει, σε περιόδους έντονου στρες στρέφεται συχνά στο φαγητό για παρηγοριά, ενώ μια τέτοια διαδικασία τη βοηθά, όπως λέει, να επικεντρώνεται ξανά σε πιο ισορροπημένες επιλογές και να δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε όσα καταναλώνει.