Παρά τον νόμο που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών, τα σοβαρά περιστατικά συνεχίζονται, με επίκεντρο τα δύο τελευταία ατυχήματα να προκαλούν έντονη ανησυχία.

Στα Γλυκά Νερά, ένας 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε το βράδυ του Σαββάτου από αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 19χρονος, ενώ κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι. Ο 16χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο ΚΑΤ με κατάγματα, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σε άλλο περιστατικό, στην Τήνο, μια 14χρονη τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το απόγευμα της Κυριακής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Η ανήλικη φέρεται να επέβαινε ως συνεπιβάτιδα σε ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη.

Τα δύο αυτά περιστατικά φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών. Παρότι η νομοθεσία απαγορεύει τη χρήση τους από παιδιά κάτω των 17 ετών, οι τραυματισμοί συνεχίζονται και τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που παίρνει σοβαρές διαστάσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ΠΟΕΔΗΝ, περισσότεροι από 150 ανήλικοι χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία με τραυματισμούς που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η εικόνα ήταν ανησυχητική και το 2025. Συνολικά καταγράφηκαν 109 τροχαία περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, δύο από τα οποία ήταν θανατηφόρα, ενώ περίπου 400 παιδιά και έφηβοι χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος και θέτουν εκ νέου ερωτήματα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, αλλά και για το κατά πόσο η απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους εφαρμόζεται αποτελεσματικά στην πράξη.