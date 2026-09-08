Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ αντάλλαξαν ένα παθιασμένο φιλί για το πρώτο εξώφυλλο του περιοδικού «WYouth», λίγες ημέρες αφότου προκάλεσαν σχόλια με μια φαινομενικά τεταμένη συνομιλία τους στον γάμο του αδελφού της Μπίλι Άιλις.

Ο 32χρονος ποπ σταρ και η 29χρονη επιχειρηματίας στον χώρο της ομορφιάς πόζαραν μαζί για το αισθησιακό εξώφυλλο, το οποίο φέρει τον τίτλο «Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ, πιο ερωτευμένοι από ποτέ».

Το ζευγάρι έδωσε παράλληλα στους αναγνώστες μια πιο προσωπική ματιά στη σχέση του, καθώς πήρε την κάμερα μέχρι και στην κρεβατοκάμαρά του, δημιουργώντας ιδιαίτερα τρυφερές και προσωπικές φωτογραφίες, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Justin and Hailey Bieber kiss passionately on candid cover and declare they're 'more in love than ever' … after tense wedding photos https://t.co/v9Bdbpf5no — Daily Mail (@DailyMail) September 7, 2026

Στα στιγμιότυπα που παραχώρησαν στο περιοδικό, ο Τζάστιν και η Χέιλι ποζάρουν ξαπλωμένοι σε ένα κρεβάτι με λευκά σεντόνια, ανταλλάσσοντας συνεχώς φιλιά και αγκαλιές.

Οι νέες φωτογραφίες έρχονται λίγο μετά τη δημοσιοποίηση στιγμιότυπων, όπου το ζευγάρι φαινόταν να έχει μια έντονη συζήτηση.

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν τη Δευτέρα, οι δυο τους εμφανίζονται ιδιαίτερα διαχυτικοί, ενώ στη συνέντευξη που συνοδεύει τη φωτογράφιση μιλούν ανοιχτά για τον γάμο και την κοινή τους ζωή. Όταν ρωτήθηκαν ποιος είναι ο αγαπημένος τους καλλιτέχνης όλων των εποχών, η Χέιλι απέφυγε να κατονομάσει τον σύζυγό της, απαντώντας πως είναι «πάρα πολύ δύσκολο να διαλέξει μόνο έναν». Παρόμοια ήταν και η απάντηση του Τζάστιν. Οι δυο τους συμφώνησαν επίσης πως ο αγαπημένος τους τρόπος για να χαλαρώνουν είναι μια απόδραση σε κάποιο spa.

Φίλοι του ζευγαριού ανέφεραν στη Daily Mail ότι ο Τζάστιν και η Χέιλι, των οποίων ο γιος Τζακ έγινε πρόσφατα δύο ετών, είναι ένα ιδιαίτερα παθιασμένο ζευγάρι που μπορεί να τσακώνεται έντονα, αλλά αγαπιέται εξίσου δυνατά. «Η Χέιλι διαφωνεί με τον Τζάστιν συνέχεια, οπότε ένας μικρός καβγάς σε έναν γάμο, αν όντως υπήρξε, πιθανότατα ήταν απλώς μια στιγμιαία ένταση», ανέφερε πηγή. «Είναι τρελά ερωτευμένοι και αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλον, μην κάνετε κανένα λάθος γι’ αυτό, και κάποια στιγμή θέλουν να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί».

Ο Τζάστιν και η Χέιλι παντρεύτηκαν αρχικά με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη στις 13 Σεπτεμβρίου 2018. Έναν χρόνο αργότερα, το 2019, πραγματοποίησαν μια μεγάλη γαμήλια τελετή παρουσία συγγενών και φίλων, την οποία αργότερα μοιράστηκαν και μέσα από βίντεο στο YouTube.