Στο περίπτερο του Newsbeast στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, βρέθηκε την Κυριακή 6/9 η χειρουργός θώρακα-καρδιάς-αγγείων του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου, και μίλησε στον δημοσιογράφο, Σάββα Γουλόπουλο.

Η Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου περιγράφοντας τη διαφορά του στεντ με το χειρουργείο, είπε: «Η αλήθεια είναι ότι το χειρουργείο και το στεντ δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν μπορεί το χειρουργείο να καταργηθεί. Αλήθεια είναι ότι η καρδιολογία προσέφερε πάρα πολλά και πήρε μεγάλο κομμάτι από την καρδιοχειρουργική και τη θεραπεία των παθήσεων της καρδιάς, αλλά η καρδιοχειρουργική εξακολουθεί να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας για πολλές από τις παθήσεις της καρδιάς. Η αγγειοπλαστική, το στεντ δηλαδή, δεν μπορεί να θεραπεύσει όλες τις παθήσεις. Δεν είναι δυνατόν να έχει την ίδια μακροβιότητα στη θεραπεία, οπότε το χειρουργείο δεν καταργείται σαν θεραπευτική προσέγγιση. Όποιος, όπου χρειάζεται το χειρουργείο, χρειάζεται το χειρουργείο, και όπου χρειάζεται αγγειοπλαστική, χρειάζεται αγγειοπλαστική».

Μιλώντας για την πρόληψη, σημείωσε ότι στην Ελλάδα δεν είναι ακόμη διαδεδομένη, αναφέροντας: «Η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά που διαπιστώνουμε ένα πρόβλημα στον οργανισμό μας, ένα πρόβλημα της υγείας μας, αισθανόμαστε τρωτοί και αυτό μας θέτει μεγάλες ανασφάλειες. Όμως, όσο το δυνατόν νωρίτερα εντοπίσουμε τα πιθανά προβλήματα, τόσο νωρίτερα θα τα αντιμετωπίσουμε και θα έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και καλύτερη υγεία στο μέλλον. Απλά στην Ελλάδα δεν είμαστε πάρα πολύ ακόμη εκπαιδευμένοι στην πρόληψη της υγείας, στην προληπτική ιατρική».

Η Κωνσταντίνα Τριανταφυλλοπούλου περιέγραψε τους παράγοντες κινδύνου για τις καρδιαγγειακές παθήσεις, παρέθεσε τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή της ρομποτικής χειρουργικής.

«Ας πούμε ότι είναι γνωστό ότι οι παράγοντες κινδύνου για τις καρδιαγγειακές παθήσεις και για τις παθήσεις του θώρακα, του πνεύμονα ας πούμε, γιατί η δική μας ειδικότητα αντιμετωπίζει και τα δύο, είναι το κάπνισμα, οι καταχρήσεις στη διατροφή, είναι η κληρονομικότητα, την οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Είναι ο μόνος παράγοντας που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και ο τρόπος ζωής. Για παράδειγμα, ο ύπνος είναι ένα κομμάτι του τρόπου ζωής. Ένας ισορροπημένος και καλός ύπνος, μειώνει το στρες στην καρδιά. Γενικώς το στρες στον οργανισμό».

«Ένας καλός, ένας συνεχόμενος ύπνος των έξι, οκτώ ωρών ανάλογα με την ηλικία. Ένας μη διασπώμενος ύπνος είναι μια ισορροπημένη ζωή και περιλαμβάνει σίγουρα αυτό. Υπάρχουν πιο καινούργιες ειδικότητες που είναι ειδικότητες του τρόπου ζωής, πολύ καινούργιες για την ελληνική πραγματικότητα, που πραγματεύονται αυτό. Τη διατροφή, τον ύπνο, την άσκηση που όλα αυτά θα βοηθήσουν σε μια υγιή καρδιά και θα μειώσουν και τις πιθανότητες για καρκίνο».

«Ένα σημάδι σε μια ακτινογραφία δεν είναι πάντα καρκίνος, αλλά και μια καλή ακτινογραφία δεν σημαίνει ότι είμαστε υγιείς. Στην περίοδο της πανδημίας είχαμε ένα πολύ μεγάλο κέρδος γιατί ψάχνοντας για πιθανές επιπλοκές λόγω του κορονοϊού ανακαλύψαμε πάρα πολλούς καρκίνους σε πρώιμα, καρκίνους του πνεύμονα δηλαδή, σε πρώιμα στάδια. Αυτό σημαίνει ότι μια ακτινογραφία θώρακος είναι απαραίτητη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πια είναι δεδομένο ότι καπνιστές άνω των πενήντα ετών, οφείλουν να υποβάλλονται σε αξονική τομογραφία, αυτό που λέμε, χαμηλής ακτινοβολίας, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα».

«Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος θόρυβος για τη ρομποτική χειρουργική, που αφορά κυρίως το κόστος. Η αλήθεια είναι ότι πια και στην Ελλάδα οι περισσότεροι πολίτες έχουν πρόσβαση στην ιδιωτική υγεία ή μπορούν να αντιμετωπίσουν το κόστος ρομποτικής χειρουργικής, γιατί πραγματικά αποτελεί μια επανάσταση. Δεν μιλάμε μόνο για τις μικρές τομές, δεν είναι το αισθητικό αποτέλεσμα το θέμα μας. Το θέμα είναι ότι οι ασθενείς αυτοί πηγαίνουν πολύ γρήγορα, επανέρχονται πολύ γρήγορα στην καθημερινότητά τους, έχουν το καλύτερο δυνατό χειρουργείο, το ακριβέστερο χειρουργείο, με τις λιγότερες επιπλοκές. Δεν αιμορραγούν, πηγαίνουν, δεν έχουν άλλες επιπλοκές και επιστρέφουν πολύ γρήγορα στην καθημερινότητά τους. Αυτή την επανάσταση την έχει προσφέρει η ρομποτική χειρουργική και το κόστος δεν είναι πια τόσο ανυπέρβλητο όσο παρουσιάζεται από τους μη ρομποτικούς χειρουργούς».