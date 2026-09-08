Οι καναδικοί επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί σε σειρά αμερικανικών προϊόντων τέθηκαν σε εφαρμογή μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (τοπική ώρα), σε αντίποινα για αυτούς που επιβλήθηκαν από την Ουάσιγκτον στα τέλη Αυγούστου, καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στα δυο γειτονικά κράτη που παίρνει μορφή.

Οι τελωνειακοί δασμοί, 15, 20 και 50%, αφορούν προϊόντα των ΗΠΑ αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων (ή 27,6 δισ. καναδικών δολαρίων) που εισάγονται στην καναδική αγορά — από τον χάλυβα ως γαλακτοκομικά είδη, περνώντας από τα ηλεκτρικά και τον χαρτοπολτό.

Πρόκειται για μέτρα ανταπόδοσης ως το τελευταίο «δολάριο», κατά την Οτάβα, στους δασμούς που επέβαλαν σε καναδικά προϊόντα οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ σε καναδικά εισαγόμενα προϊόντα την 22η Αυγούστου.