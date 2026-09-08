Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για την επιστροφή της στην τελική φάση του Champions League για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια και ετοιμάζεται με κάθε επισημότητα για τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής κόντρα στην ΛΑΣΚ.

Αναλυτικότερα, η Ένωση θα υποδεχθεί στην «Allwyn Arena» (19:45, Cosmote Sport 2) τους πρωταθλητές Αυστρίας με μοναδικό στόχο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα την βοηθήσουν να χτίσει τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο σημερινός αγώνας είναι σημαντικός, καθώς η ΑΕΚ θα ψάξει την πρώτη της νίκη στο τουρνουά μετά από 20 χρόνια (το 2018 κατέγραψε 6 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια) για να αποδείξει με τον καλύτερο τρόπο πως έχει επιστρέψει για τα καλά στην ευρωπαϊκή ελίτ.

Μάλιστα, σύμφωνα με την OPTΑ, οι πιθανότητες να κερδίσει την αναμέτρηση με τους Αυστριακούς είναι ιδιαίτερα υψηλές. Συγκεκριμένα, ο υπερυπολογιστής «έτρεξε» τις προσομοιώσεις πριν τη σέντρα του αγώνα και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σε ποσοστό 52,6% των περιπτώσεων.

Με άλλα λόγια σε πάνω από τις μισές προσομοιώσεις η ΑΕΚ είναι εκείνη που βγαίνει η νικήτρια του αγώνα, με τους Αυστριακούς να επικρατούν μονάχα στο 23,4% των περιπτώσεων. Το ποσοστό αυτό δείχνει πως η Ένωση έχει μεν τον τίτλο του φαβορί, αλλά θα πρέπει να αποδείξει και στο χορτάρι.