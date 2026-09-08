Δύο εκρήξεις σε καταστήματα σημειώθηκαν με διαφορά μικρότερη της μισής ώρας τα ξημερώματα της Τρίτης 8/9 στην Ομόνοια και στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Ειδικότερα, στις 04:30 περίπου, άγνωστος πέρασε μπροστά από καφέ στην οδό Αχαρνών στην περιοχή της Ομόνοιας, έσπασε με μεταλλικό φρεάτιο τη τζαμαρία του καταστήματος και έριξε μέσα εκρηκτικό μηχανισμό – άγνωστο για την ώρα το είδος – που προκάλεσε υλικές ζημιές αλλά όχι κάποιον τραυματισμό ατόμου.

Λίγη ώρα αργότερα, στις 04:55, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, άγνωστος δράστης έσπασε την τζαμαρία από ναργιλεδάδικο (καφετέρια όπου μπορεί κάποιος να καπνίσει ναργιλέ) πάλι με μεταλλικό φρεάτιο και πέταξαν μέσα χειροβομβίδα.

Στον χώρο προκλήθηκαν πολύ μεγάλες ζημιές. Πάντως, δεν τραυματίστηκε κανείς καθώς ήταν άδειο το μαγαζί εκείνη την ώρα.

Αστυνομικές δυνάμεις μαζί με κλιμάκιο του ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) έσπευσαν στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη συμβολή των οδών Πλατείας Αμερικής και Μεθύμνης στον Άγιο Παντελεήμονα για την ασφάλιση του χώρου.