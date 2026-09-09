Τη δική του εκτίμηση για το διαβατήριο της εξαφανισμένης Γιου Τινγκ έδωσε ο σύζυγός της, καθώς εντοπίστηκε τεμαχισμένο σε 22 λωρίδες στο Άλσος Γαλατσίου καιρό μετά την εξαφάνισή της.

Ο Βασίλης Καραβασίλης μίλησε στο Live News και εκτίμησε πως το διαβατήριο δεν πετάχτηκε τυχαία, πόσο μάλλον τώρα.

«Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ο χώρος αυτός έχει καθαριστεί, ότι όταν πήγαν εκεί αρχικά υπήρχαν αρκετά σκουπίδια. Ενδεχομένως η προέλευσή τους είναι από κάδους ανακύκλωσης. Υπάρχουν από δική μου προσωπική έρευνα, υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι στο συγκεκριμένο άλσος του Δήμου Γαλατσίου – και τα δύο που διαχειρίζεται – υπάρχουν προβλήματα από πέρυσι τον Οκτώβρη του ‘23, που έχουν καταγγελθεί όσον αφορά κάποιους αθίγγανους οι οποίοι παίρνουν σκουπίδια από ανακύκλωση και τα αποθέτουν σε εκείνους τους χώρους του άλσους. Ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι κάτι αντίστοιχο. Επίσης, κάποια έγγραφα που έχουν συλλεχθεί από τις Αρχές θα ταυτοποιηθούν, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο έγγραφο να είχε πεταχτεί σε κάδο ανακύκλωσης και να κατέληξε εκεί μαζί με άλλα, με άλλα είδη γραφικής ύλης που ήταν στον κάδο. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είναι σίγουρο. Προφανώς η αστυνομία το κοιτάζει. Θα δει αν θα βρεθεί γενετικό υλικό, αλλά είναι ενδεχόμενο με την έννοια ότι υπήρχαν σκουπίδια. Τώρα από εκεί και πέρα η σύνδεση και το από πού είναι η πηγή, αυτό μένει να εξεταστεί με βάση την προέλευση του υλικού», είπε στην εκπομπή του Mega.

«Είναι λίγο δύσκολο να έχει γίνει η ζημιά από το μηχάνημα κοπής, να έχει κοπεί τόσο ομοιόμορφα. Από εκεί και πέρα όμως, το σημείο δεν ξέρω σε τι μορφή ήταν όταν πήγαν αρχικά και διαπιστώθηκε η ύπαρξη του διαβατηρίου. Υπάρχει ενδεχόμενο να είναι σύμπτωση ότι υπήρχαν υλικά, γραφική ύλη από ανακύκλωση χάρτου ή μπορεί κάποιος να το εναπόθεσε μετά, γιατί υπάρχει μια λογική ότι από τη στιγμή που κόπηκαν ή έγινε θεατό ή κάποιος το πέταξε εκ των υστέρων. Τώρα αυτό μένει να διαπιστωθεί», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Το διαβατήριο η σύζυγός μου το είχε μαζί της»

«Μιλάμε με τους συγγενείς. Υπάρχει παράλληλη έρευνα που τρέχει η κινεζική αστυνομία κατόπιν συνεννόησης με το κινεζικό προξενείο. Υπάρχει ενημέρωση, συνεννόηση. Επίσης, έχουν μιλήσει με την Ιντερπόλ και τα δύο μέρη και οι ελληνικές και οι κινεζικές αστυνομικές αρχές. Βέβαια η αρμοδιότητα εμπίπτει λόγω της εξαφάνισης εντός της Ελλάδος στις ελληνικές αρχές. Υπάρχει έρευνα ενδεχομένως από την Ιντερπόλ, γιατί, βάζω στο κάδρο και τις αλβανικές αρχές. Ωστόσο, οι συγγενείς στην Κίνα δεν έχουν καμία επαφή. Επίσης, η ενημέρωση από το κινεζικό προξενείο είναι ότι δεν γίνεται να είναι στην Κίνα γιατί αν τυχόν κυκλοφορούσε εντός της Κίνας με βάση τα βιομετρικά της χαρακτηριστικά, θα είχε εντοπιστεί πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Άρα δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο να κυκλοφορεί μέσα στην Κίνα. Στη Μογγολία συγκεκριμένα εκεί που το χωριό, το χωριό για να καταλάβετε είναι πενήντα χιλιάδες κόσμο, έχει δικό του αεροδρόμιο, έχει δικό του γήπεδο, δικά του πάρκα για γκολφ. Δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνικά χωριά», είπε στο Live News.

«Το διαβατήριο η σύζυγός μου το είχε μαζί της. Από την αρχή είπαμε όταν ρωτήσαν οι αρχές ότι δεν ήταν στο σπίτι εκεί που συνήθως το άφηνε, άρα το είχε μαζί της, ενδεχομένως γιατί είχε να κάνει τις δουλειές στο Δήμο. Επίσης, να τονίσω ότι το κινεζικό διαβατήριο είναι ένα και μοναδικό. Δεν μπορείς να έχεις δεύτερο ή τρίτο διαβατήριο όπως γίνεται με το ελληνικό ή το αμερικανικό. Είναι πολύ συγκεκριμένη η νομοθεσία. Επίσης, δεν παίρνουν όλοι οι Κινέζοι διαβατήριο. Το συγκεκριμένο διαβατήριο είχε εκδοθεί το 2017 εδώ στην Αθήνα από τις προξενικές αρχές. Έληγε του χρόνου το καλοκαίρι. Οι Κινέζοι γενικά με το διαβατήριο το προσέχουν πάρα πολύ γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έγγραφο. Εκεί που βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο είναι ένα μέρος που είναι πιο πολυσύχναστο. Είναι πιο δύσκολο, όχι τόσο πολυσύχναστο, αλλά είναι πιο πολυσύχναστο. Είναι πιο δύσκολο να μείνει κάτι μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν έπαιρνε ενοίκιο αλλά πλησίον της περιοχής ναι. Δεν νομίζω ότι η περιοχή ενδιαφέροντος είναι το Γαλάτσι, με την έννοια ότι οι τελευταίες ενδείξεις είναι γύρω από την κεραία της Πλατείας Αμερικής. Άρα κάτι γινόταν εκεί πέρα», δήλωσε ο Βασίλης Καραβασίλης.