Τα χρήματα εξαφανίζονταν από το πορτοφόλι της εν ώρα εργασίας, ώσπου η προϊσταμένη ενός Κέντρου Υγείας στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε να αφήσει ένα προσημειωμένο χαρτονόμισμα των 50 ευρώ στο γραφείο της. Η υπόθεση κατέληξε στο δικαστήριο, με μια 36χρονη εργαζόμενη να καταδικάζεται για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.

Η ποινή που της επιβλήθηκε είναι φυλάκιση 20 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, χωρίς να της αναγνωριστεί ελαφρυντικό.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κλοπές σε βάρος της ίδιας προϊσταμένης είχαν ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, με το συνολικό ποσό να φτάνει περίπου τα 1.000 ευρώ.

Όπως κατέθεσε η παθούσα, παρατηρούσε ανά τακτά διαστήματα ότι έλειπαν χρήματα από το πορτοφόλι της όσο βρισκόταν στη δουλειά. Έπειτα από συμβουλή αστυνομικού, προσημείωσε ένα 50ευρω και το άφησε στο συρτάρι του γραφείου της. Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή, με πρόσβαση στον χώρο να έχουν μόνο ορισμένοι εργαζόμενοι.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την κατάθεσή της, βρήκε την 36χρονη μέσα στο γραφείο, κοντά στο συγκεκριμένο συρτάρι. Η προϊσταμένη υποστήριξε ότι η εργαζόμενη προσποιούνταν πως μιλούσε στο κινητό της.

Η κατηγορούμενη έδωσε διαφορετική εξήγηση για την παρουσία της στον χώρο και για το χαρτονόμισμα που έβαλε στην τσέπη της.

Στην απολογία της αρνήθηκε τις κλοπές και υποστήριξε ότι είχε μπει στο γραφείο για να τακτοποιήσει φακέλους. Όσο για τα 50 ευρώ, ανέφερε ότι τα βρήκε εκτεθειμένα και τα πήρε με σκοπό να τα παραδώσει στην προϊσταμένη της.

«Δεν έχω ανάγκη τα 50 ευρώ», είπε χαρακτηριστικά.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς της και την έκρινε ένοχη για κλοπή κατ’ εξακολούθηση.