Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone) με στόχο οχήματα στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία περιφέρεια του Λουχάνσκ, ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 23/10 ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης.

Ο αξιωματούχος, ο Λεονίντ Πασέτσνικ, δήλωσε σε ανακοίνωση στο Telegram ότι ουκρανικό drone χτύπησε φορτηγό, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός του, και ότι άλλο εχθρικό drone έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας έναν άνδρα που επέβαινε σε αυτό και τραυματίζοντας έναν ακόμη. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε άλλες επιθέσεις με στόχο οχήματα σε άλλα σημεία, δήλωσε ο ίδιος.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές και δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την Ουκρανία.

Παράλληλα, βιομηχανική εγκατάσταση στη ρωσική περιφέρεια Περμ υπέστη μικρές ζημιές σε ουκρανική επίθεση με drone, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντμίτρι Μαχόνιν.

Σε ανάρτηση στο Telegram, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν στο σημείο και ότι δεν υπάρχουν θύματα, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες για την εγκατάσταση ή το μέγεθος των ζημιών.