Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιθέσεις σε λιμενικές και σιδηροδρομικές υποδομές της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι έπληξε στόχους στρατιωτικής σημασίας στην περιοχή της Οδησσού, στην Πολτάβα και στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μεταξύ των στόχων ήταν το λιμάνι του Βίλκοβο, αποθήκη σιδηροδρομικού υλικού και ένα φορτηγό πλοίο.

Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας, Αρτέμ Νεκράσοφ, δήλωσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε έξι ουκρανικές περιοχές στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης από την οποία επηρεάζονται περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι.

Από την πλευρά της, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρία ενέργειας, η DTEK, δήλωσε σήμερα ότι ρωσική επίθεση έπληξε έναν από τους θερμοηλεκτρικούς της σταθμούς, που διέκοψε τη λειτουργία του λόγω σημαντικών ζημιών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.