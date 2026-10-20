Ιδιαίτερα περιορισμένες εμφανίζονται οι προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος διαμήνυσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν πρόκειται να χαλαρώσει τα οικονομικά μέτρα σε βάρος του Ιράν όσο εξακολουθούν να απειλούνται τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των θαλάσσιων μεταφορών, καλώντας την ιρανική πλευρά να τερματίσει τις επιθέσεις εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας περιοχή.

Marco Rubio on Iran: It’s tough to make a deal with the Iranian regime. Unfortunately, they don’t know how to make a deal and they’re controlled by radical Shia clerics. They’re driven by theology. Very difficult to make a deal with them. https://t.co/ZaYqSFmE9N — Clash Report (@clashreport) October 20, 2026

Ο Ρούμπιο υποστήριξε, παράλληλα, ότι η κίνηση των πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει ανακάμψει, ξεπερνώντας πλέον το 80% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, η Τεχεράνη έχει αμφισβητήσει επανειλημμένα τα συγκεκριμένα στοιχεία.

Παρά τις συνεχιζόμενες διπλωματικές πρωτοβουλίες, η αμερικανική πλευρά καθιστά σαφές ότι η αποκλιμάκωση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν εξαρτάται από την αποκατάσταση της ασφάλειας στη θαλάσσια δίοδο του Περσικού Κόλπου, η οποία αποτελεί βασική αρτηρία για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.