Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, με τη θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες να κάνει «βουτιά» και να εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Μετά το καλοκαιρινό «διάλειμμα» του καιρού, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open Κλέαρχος Μαρουσάκης, από το βράδυ αναμένουμε σημαντική μεταβολή του σκηνικού και από βορρά προς νότο θα έρθει ψυχρό μέτωπο, με αποτέλεσμα να πέσει σημαντικά η θερμοκρασία από αύριο και κυρίως Τετάρτη και Πέμπτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο υδράργυρος θα πέσει περίπου κατά 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα έχουμε αρκετές βροχές και καταιγίδες προς τα κεντρικά, ανατολικά και βόρεια τμήματα.

Θα κατέβει μία διαταραχή, συνοδευόμενη από ψυχρό μέτωπο κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί σημαντικά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σημειώνει ο μετεωρολόγος.

Ουσιαστικά, αυτή η εβδομάδα θα χαρακτηριστεί από δύο κακοκαιρίες. Η πρώτη, από σήμερα το βράδυ και από τα βόρεια, θα ολοκληρώσει τη δράση της -όπως λέει- μέσα στην Τετάρτη.

Πέμπτη και Παρασκευή θα οδηγηθούμε σε ήπιες καιρικές συνθήκες, ωστόσο ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα μας έρθει το Σαββατοκύριακο, από την κεντρική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αργά το μεσημέρι με το απόγευμα θα δούμε να σχηματίζονται σύννεφα αστάθειας στον ηπειρωτικό κορμό, στα βορειοηπειρωτικά, όπως και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες και η κακοκαιρία θα έρθει μέσα στη νύχτα και θα επιδεινωθεί σημαντικά ο καιρός, προς την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και ακόμα και την περιοχή της Θεσσαλίας.

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στα τρία πόδια της Χαλκιδικής, στην περιοχή των Σποράδων, την ανατολική και νότια Θεσσαλία. Τις βραδινές ώρες θα επιδεινωθεί σημαντικά ο καιρός, θα ενισχυθούν οι άνεμοι, θα έχουμε μεγάλης έντασης βροχές ή και καταιγίδες, και όλα αυτά τα φαινόμενα θα συνοδευτούν από απότομη πτώση του υδραργύρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν με ισχυρές εντάσεις, ειδικά στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο. Περιμένουμε μεγαλύτερη ένταση των βοριάδων, ακόμη και στα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει κοντά στους 26 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 30 και 32 βαθμών Κελσίου.

Την Τρίτη, η αστάθεια θα συνεχιστεί με έντονες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά. Την Τετάρτη, το σκηνικό θα παραμείνει παρόμοιο με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Η Πέμπτη και η Παρασκευή αναμένονται πιο ήπιες, με θερμοκρασίες κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου, πριν το νέο κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου.

Από την καλοκαιρινή Δευτέρα στη φθινοπωρινή Τρίτη – «Βουτιά» οκτώ βαθμών

Από την πλευρά της, η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Όλγα Παπαβγούλη, σημειώνει ότι σήμερα θα διατηρηθούν οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά ακόμη και τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η αστάθεια στα ηπειρωτικά.

Από την Τρίτη, όμως, η εικόνα αλλάζει απότομα και μπαίνουμε πλέον σε καθαρά φθινοπωρινές συνθήκες, χωρίς να λείψουν ακόμη και κάποιες πρώτες χειμωνιάτικες πινελιές. Η θερμοκρασία θα κάνει «βουτιά» κατά 7 με 8 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενώ η Τρίτη θα είναι μια ιδιαίτερα άστατη ημέρα, με βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και σημαντική ενίσχυση των ανέμων.

Η ψύχρα θα γίνει ακόμη πιο αισθητή τα πρωινά της Τετάρτης και της Πέμπτης, με μονοψήφιες θερμοκρασίες στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, ενώ το πρωί της Πέμπτης δεν αποκλείονται ακόμη και αρνητικές τιμές στα υψηλότερα ορεινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας.

Αναλυτικότερα, η Όλγα Παπαβγούλη αναφέρει για τον καιρό των επόμενων ωρών και ημερών:

Σήμερα, Δευτέρα, αυτό που αλλάζει είναι κυρίως η περαιτέρω ενίσχυση της αστάθειας στον ηπειρωτικό κορμό. Από το μεσημέρι αναμένουμε πυκνότερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας, αλλά και στο Ιόνιο.

Πιο συγκεκριμένα, από το ύψος της ανατολικής Μακεδονίας μέχρι και την Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι και έπειτα μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Κάποια φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και τις βραδινές ώρες, κυρίως στα βόρεια και τη Θεσσαλία, καθώς από εκεί θα αρχίσει σταδιακά η μεταβολή του καιρού.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και μόνο στα νοτιοανατολικά τμήματα, προς την περιοχή της Κρήτης, τοπικά έως 7 μποφόρ και τη νύχτα θα ενισχυθούν σημαντικά ξεκινώντας από τα βόρεια. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4 με 5 μποφόρ.

Σήμερα θα επιμείνουν για τελευταία ημέρα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στις περισσότερες περιοχές οι μέγιστες θα φτάσουν τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξουν ακόμη και τους 33 βαθμούς, κυρίως στο εσωτερικό της Θεσσαλίας.

Την Τρίτη αναμένουμε πλέον επιδείνωση του καιρού, με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με εξαίρεση κυρίως το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα, τοπικά τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά.

Αιτία αυτής της μεταβολής θα είναι η μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών από την ανατολική και βορειοανατολική Ευρώπη, σε συνδυασμό με τη διέλευση ενός ψυχρού μετώπου από τη χώρα μας.

Έτσι, ήδη από τα ξημερώματα αναμένουμε βροχές και καταιγίδες στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, κυρίως στη Θράκη, τη Χαλκιδική, το βόρειο Αιγαίο και τις Σποράδες. Σταδιακά τα φαινόμενα θα κινηθούν νοτιότερα και ανατολικότερα.

Παράλληλα, από το μεσημέρι θα ενισχυθεί σημαντικά η αστάθεια και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, με την εκδήλωση νέων βροχών και καταιγίδων. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα ενδέχεται να σημειωθούν προς τη Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ καταιγίδες αναμένονται και στο Ιόνιο.

Με λίγα λόγια, η Τρίτη θα είναι μια αρκετά άστατη ημέρα για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση κυρίως το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, προς τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και πιθανώς τμήματα της βόρειας Εύβοιας, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση και δυναμική. Στις συγκεκριμένες περιοχές φαίνεται να αναπτύσσονται ισχυρές συγκλίσεις ανέμων, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τα φαινόμενα. Θα πρέπει βέβαια να δούμε κατά πόσο ο κύριος όγκος των ισχυρότερων καταιγίδων θα παραμείνει πάνω από το θαλάσσιο περιβάλλον ή θα επηρεάσει περισσότερο και τμήματα της στεριάς.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να πάρουμε και μια πρώτη μικρή γεύση χειμώνα στα πολύ μεγάλα υψόμετρα. Προς το βράδυ της Τρίτης και τα ξημερώματα της Τετάρτης, εφόσον η πτώση της θερμοκρασίας συμπέσει χρονικά με την παρουσία αρκετής υγρασίας και φαινομένων, δεν αποκλείονται ακόμη και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα υψηλότερα τμήματα του Ολύμπου.

Παράλληλα, θα ενισχυθούν σημαντικά και οι άνεμοι από τα ξημερώματα της Τρίτης. Η ενίσχυση θα ξεκινήσει από την κεντρική Μακεδονία, τον Θερμαϊκό και γενικότερα το βόρειο Αιγαίο μέχρι και τις Σποράδες, όπου οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 και τοπικά πιθανώς τα 8 μποφόρ, δηλαδή επίπεδα θύελλας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, κυρίως στα κεντρικά, τα βόρεια και τα ανατολικά. Σε αυτές τις περιοχές οι μέγιστες θα κυμανθούν κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.

Από το βράδυ της Τρίτης προς τα ξημερώματα της Τετάρτης φαίνεται να έχουμε μια νέα ενίσχυση των φαινομένων στα ανατολικά, εξαιτίας μιας ακόμη δευτερεύουσας διαταραχής.

Βροχές αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική, τις Σποράδες και γενικότερα στο Αιγαίο, καθώς και στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο. Ιδιαίτερα στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης καταιγίδων.

Σταδιακά φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στην Κρήτη. Καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται στις περισσότερες περιοχές και η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά, με λίγα μόνο φαινόμενα να επιμένουν προς το απόγευμα κυρίως στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης.

Η πτώση της θερμοκρασίας θα αφορά πλέον ολόκληρη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να κυμαίνονται κοντά στους 22 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Μάλιστα, το πρωινό της Τετάρτης θα είναι ιδιαίτερα ψυχρό για την εποχή, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας, όπου δεν αποκλείονται μονοψήφιες ελάχιστες θερμοκρασίες.

Οι άνεμοι θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν. Οι ισχυρότερες εντάσεις θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, όπου οι βοριάδες θα φτάνουν έως 7 μποφόρ. Ένα δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα οργανωθεί ανατολικότερα προς την Τουρκία, θα διατηρήσει ενισχυμένη τη βαροβαθμίδα στην περιοχή.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι πλέον αρκετά βελτιωμένος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πολύ περιορισμένη αστάθεια. Μόνο λίγες τοπικές μπόρες ενδέχεται να εκδηλωθούν προς τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου.

Αυτές οι σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες φαίνεται, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, να διατηρούνται περίπου μέχρι και τις 25 του μήνα.

Από εκεί και πέρα, προς τις 25 του μήνα οργανώνεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό στην περιοχή της Ιταλίας, ωστόσο για την ώρα παραμένει αβέβαιο το κατά πόσο και με ποιον τρόπο θα επηρεάσει τη χώρα μας μέσα στο Σαββατοκύριακο.