Ευκαιρία αγοράς στη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βλέπει η Santander, εκτιμώντας ότι η χρηματιστηριακή αντίδραση στην απόφαση του Ομίλου να μην προχωρήσει στην έκδοση ευρωομολόγου δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη του. Ο οίκος επικαλείται την ισχυρή ρευστότητα και τις καλές επιδόσεις των εν λειτουργία αυτοκινητοδρόμων στο γ΄ τρίμηνο, διατηρώντας τη σύσταση outperform και την τιμή-στόχο των 62 ευρώ.

Σύμφωνα με τη Santander, η απόφαση για το ευρωομόλογο, σε μια περίοδο νευρικότητας στην αγορά ομολόγων, αποτελεί ένδειξη χρηματοοικονομικής ισχύος και κίνηση προστασίας των μετόχων. Όπως εξηγεί, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει άφθονη ρευστότητα σε επίπεδο μητρικής και χρονικό περιθώριο 12 μηνών για την έκδοση, επομένως δεν πιέζεται να αντλήσει άμεσα κεφάλαια.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Santander, η σημερινή χρηματιστηριακή αντίδραση στερείται βάσης και συνιστά επενδυτική ευκαιρία αγοράς (buying opportunity), ύστερα και από τις συμπαγείς επιδόσεις που εμφάνισαν οι αυτοκινητόδρομοι που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Με τα δεδομένα αυτά, o οίκος δίνει τιμή-στόχο 62 ευρώ, διατηρώντας σύσταση outperform.

Οι λήξεις του χρέους και η διαθέσιμη ρευστότητα

Αναλύοντας τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου, η Santander επισημαίνει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως οι περισσότεροι όμιλοι υποδομών, διαθέτει δύο διακριτές κατηγορίες δανεισμού, με και χωρίς δικαίωμα αναγωγής. Ο δανεισμός με δικαίωμα αναγωγής αποτελείται εξ ολοκλήρου από εταιρικά ομόλογα, συνολικής ονομαστικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ, με τις λήξεις να κατανέμονται ομαλά στην περίοδο 2027–2032. Η επόμενη λήξη τοποθετείται τον Ιούλιο του 2027 και αφορά ομολογιακό δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Στις 30 Ιουνίου 2026, τα μεικτά ταμειακά διαθέσιμα με δικαίωμα αναγωγής ανέρχονταν σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερο από δύο φορές το κεφάλαιο του ομολόγου που λήγει τον Ιούλιο του 2027. Συνυπολογίζοντας τα κεφάλαια ύψους 0,7 δισ. ευρώ που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Ιουλίου, η Santander τοποθετεί τα προσαρμοσμένα ταμειακά διαθέσιμα σε περίπου 1,9 δισ. ευρώ, σχεδόν τετραπλάσια του ποσού της συγκεκριμένης λήξης.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο οίκος εκτιμά ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν έχει άμεση ανάγκη νέας ομολογιακής έκδοσης. Όπως υπογραμμίζει, η κίνησή της να απευθυνθεί στην αγορά εταιρικών ομολόγων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αποσκοπούσε στην αξιοποίηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης και δεν υπαγορεύτηκε από ανάγκες αναχρηματοδότησης.

Σταθερό επιτόκιο στο 93% του συνολικού χρέους

Η Santander σημειώνει ακόμη ότι το 77% του μεικτού χρέους του Ομίλου είναι χωρίς δικαίωμα αναγωγής, με σταθερό κόστος χρηματοδότησης σε όλη τη διάρκεια των υποκείμενων παραχωρήσεων.

Παράλληλα, το 93% του συνολικού χρέους φέρει σταθερό επιτόκιο, περιορίζοντας σημαντικά την έκθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις επιτοκιακές μεταβολές. Οι αυτοκινητόδρομοι του Ομίλου επωφελούνται επίσης από πλήρη αναπροσαρμογή βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, στοιχείο που ενισχύει την προστασία των εσόδων τους έναντι του πληθωρισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο χαμηλό κόστος δανεισμού. Στις 30 Ιουνίου 2026, το σταθμισμένο μέσο κόστος του συνολικού δανεισμού, με και χωρίς δικαίωμα αναγωγής, διαμορφωνόταν στο 3,8%. Σύμφωνα με τη Santander, πρόκειται για ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα μεταξύ των ευρωπαϊκών εταιρειών υποδομών μεταφορών που καλύπτει. Για τον δανεισμό με δικαίωμα αναγωγής, το αντίστοιχο κόστος ήταν ακόμη χαμηλότερο, στο 2,5%.