Η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου, οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες και η ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών μέσω του έργου GREGY βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με τον πρέσβη της Αιγύπτου στην Αθήνα, Μουράντ Μουράντ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αιγυπτιακής πρεσβείας, ο πρέσβης εξήρε τα οικονομικά επιτεύγματα της Ελλάδας, καθώς και τις δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του Καΐρου για περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων με την Αθήνα, αναγνωρίζοντας την Ελλάδα ως στρατηγικό εταίρο της Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στο έργο GREGY, που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της Αιγύπτου με την Ελλάδα.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία του έργου, χαρακτηρίζοντάς το πρότυπο επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ στρατηγικών εταίρων. Η ηλεκτρική διασύνδεση αποτελεί έναν από τους σημαντικούς άξονες της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς στοχεύει στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών.

Πρόταση για Φόρουμ Οικονομικής Διπλωματίας με Αιγύπτιους επιχειρηματίες

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Μουράντ Μουράντ εξέφρασε τη βούληση της αιγυπτιακής πρεσβείας στην Αθήνα να διοργανώσει Φόρουμ Οικονομικής Διπλωματίας, με τη συμμετοχή επιχειρηματιών από την Αίγυπτο.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διερευνηθούν νέες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών και να αναδειχθούν ευκαιρίες για εμπόριο και επενδύσεις.

Ο Αιγύπτιος διπλωμάτης υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Αιγύπτου, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Πιερρακάκης: Ετοιμότητα για ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να προωθήσει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με την Αίγυπτο, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο κρατών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αιγυπτιακής πρεσβείας, ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στα επιτεύγματα της αιγυπτιακής οικονομίας και στα μεγάλα εθνικά έργα που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στον οικονομικό τομέα.