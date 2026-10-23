Αλλάζει από τον Νοέμβριο του 2026 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου, καθώς ο e-ΕΦΚΑ θέτει σε λειτουργία νέα ψηφιακή υπηρεσία, αντικαθιστώντας τη χειρόγραφη υποβολή με αποκλειστικά ηλεκτρονική διαδικασία.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα για τις συντάξεις λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η νέα διαδικασία αφορά την κύρια και την επικουρική σύνταξη, την εφάπαξ παροχή, καθώς και τις παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων.

Ποιους αφορά η νέα διαδικασία

Η αλλαγή αφορά τους ασφαλισμένους του πρώην Δημοσίου που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης.

Η νέα υπηρεσία εντάσσεται στο Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ και έχει ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχύτερη εξέταση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Βασική προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης είναι να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης. Αυτή μπορεί να έχει επέλθει λόγω παραίτησης, συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας ή άλλης αιτίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Πώς θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά η αίτηση συνταξιοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ και να ταυτοποιούνται με τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet.

Στη συνέχεια, θα ακολουθούν τη διαδρομή:

«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» → «Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ.» → «Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής».

Μέσα από την εφαρμογή θα επιλέγουν τον κατάλληλο τύπο αίτησης, ανάλογα με την παροχή που επιθυμούν να λάβουν. Η ηλεκτρονική διαδικασία θα καλύπτει τις προβλεπόμενες αιτήσεις, χωρίς να απαιτείται πλέον η αρχική χειρόγραφη υποβολή τους.

Τι γίνεται αν υπάρχουν λάθη στα προσωπικά στοιχεία

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην ορθότητα των προσωπικών στοιχείων, καθώς τυχόν ασυμφωνίες ενδέχεται να εμποδίσουν την ταυτοποίηση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους μέσω του Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων εντός 15 ημερών, στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εκτυπωμένη την προεπισκόπηση της αίτησής τους.

Προσοχή: Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική αίτηση

Παρότι η αρχική υποβολή γίνεται πλέον ψηφιακά, οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να έχουν ορισμένες διοικητικές υποχρεώσεις.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εκτυπώσει το αποδεικτικό της αίτησης και να το καταθέσει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί.

Στη συνέχεια, η υπηρεσία θα αναλάβει τη συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης ή του Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, ανάλογα με την περίπτωση.

Αφού συγκεντρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπηρεσιακά έγγραφα, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στον αρμόδιο φορέα για την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Για τις υποθέσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, αρμόδιος είναι ο e-ΕΦΚΑ, ενώ οι αντίστοιχες παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων θα συνεχίσουν να εξετάζονται μέσω του ΜΤΠΥ.

Κάθε αίτηση θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο αντίγραφο του ΔΑΥΚ ή άλλο προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να εκδοθεί η σχετική απόφαση.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι από τις 2 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για σύνταξη γήρατος στο πρώην Δημόσιο θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ μία εβδομάδα αργότερα θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις σύνταξης λόγω θανάτου.

Ωστόσο, η ψηφιοποίηση της αίτησης δεν συνεπάγεται την κατάργηση των υπηρεσιακών εγγράφων ή των επόμενων σταδίων ελέγχου.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγχουν εγκαίρως τα προσωπικά τους στοιχεία και να φροντίζουν για την κατάθεση του αποδεικτικού υποβολής στην υπηρεσία τους, ώστε να προχωρήσει η εξέταση του συνταξιοδοτικού τους αιτήματος.