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Για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων προειδοποίησε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, χαρακτηρίζοντας τους βανδαλισμούς του περασμένου Σαββατοκύριακου «νέο, άγνωστο έως τώρα φαινόμενο».

Ο υπουργός συμμετείχε την Τετάρτη σε έκτακτη σύσκεψη στο Μιλάνο για τη διαχείριση της δημόσιας τάξης και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι νέοι που προκάλεσαν τις καταστροφές χειραγωγήθηκαν από το εξωτερικό».

Δήλωσε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία και οι καραμπινιέροι αντιμετώπισαν την κατάσταση, αναφέροντας ότι πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες προσαγωγές και ότι οι έλεγχοι και οι εξακριβώσεις συνεχίζονται.

«Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες “συνέχειες”», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι, πέρα από την αστυνομική αντίδραση, απαιτείται και πρόληψη.

Ματαρέλα: «Η κοινωνία δεν μπορεί να απευθύνεται στους νέους με αδιαφορία»

Στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των νέων στάθηκε ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος καταδίκασε τη βία και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Η κοινωνία δεν μπορεί να απευθύνεται στους νέους με αδιαφορία ή, ακόμη χειρότερο, με άθλια υποτίμηση», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τους θεσμούς. «Χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση και μια προσπάθεια η οποία να επιχειρήσει να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα των νέων», ανέφερε.

Οκτώ δήμαρχοι ζητούν άμεσες απαντήσεις για στέγαση και εργασία

Επείγουσα συνάντηση με την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ζήτησαν, παράλληλα, οι δήμαρχοι οκτώ μεγάλων ιταλικών πόλεων, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο, η Φλωρεντία και το Τορίνο.

Οι δήμαρχοι, που έχουν εκλεγεί με την υποστήριξη δυνάμεων της κεντροαριστεράς, της Ιταλικής Αριστεράς και του Κινήματος Πέντε Αστέρων, υπογραμμίζουν ότι «χρειάζονται άμεσες απαντήσεις σε θέματα όπως είναι το στεγαστικό, οι δημόσιες μεταφορές και η προστασία της εργασίας».