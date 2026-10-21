Για το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων προειδοποίησε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, χαρακτηρίζοντας τους βανδαλισμούς του περασμένου Σαββατοκύριακου «νέο, άγνωστο έως τώρα φαινόμενο».

Ο υπουργός συμμετείχε την Τετάρτη σε έκτακτη σύσκεψη στο Μιλάνο για τη διαχείριση της δημόσιας τάξης και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οι νέοι που προκάλεσαν τις καταστροφές χειραγωγήθηκαν από το εξωτερικό».

Δήλωσε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία και οι καραμπινιέροι αντιμετώπισαν την κατάσταση, αναφέροντας ότι πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες προσαγωγές και ότι οι έλεγχοι και οι εξακριβώσεις συνεχίζονται.

«Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες “συνέχειες”», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι, πέρα από την αστυνομική αντίδραση, απαιτείται και πρόληψη.

Ho presieduto a Milano una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dell’incontro abbiamo fatto il punto su quanto accaduto lo scorso fine settimana, quando un gruppo di giovani e giovanissimi si è reso protagonista di ripetuti episodi di violenza, anche attraverso forme di aggregazione e coordinamento sui social network e nelle chat, provocando violenti scontri con le Forze di polizia, danneggiamenti, incendi di arredi urbani e saccheggi di esercizi commerciali. Il bilancio è di 343 fermati, 48 arresti e 50 denunce, e siamo al lavoro per individuare gli altri responsabili. Ci troviamo di fronte a un fenomeno nuovo e complesso: per questo stiamo approfondendo i meccanismi di coinvolgimento e di indottrinamento che possono favorire la partecipazione a questi disordini. Per i prossimi giorni abbiamo previsto presidi nelle aree più sensibili, squadre mobili pronte a intervenire e la presenza di ulteriori 500 militari di "Strade Sicure" in città. Ai milanesi voglio dire che la situazione ha la nostra massima attenzione e faremo tutto quanto è in nostro potere per garantire che la città torni alla piena normalità, affiancando a una ferma risposta di contrasto delle nostre Forze di polizia un’azione preventiva capace di impedire nuove devastazioni e saccheggi. — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) October 21, 2026

Ματαρέλα: «Η κοινωνία δεν μπορεί να απευθύνεται στους νέους με αδιαφορία»

Στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των νέων στάθηκε ο πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος καταδίκασε τη βία και εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

«Η κοινωνία δεν μπορεί να απευθύνεται στους νέους με αδιαφορία ή, ακόμη χειρότερο, με άθλια υποτίμηση», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τους θεσμούς. «Χρειάζεται συνολική αντιμετώπιση και μια προσπάθεια η οποία να επιχειρήσει να προσφέρει λύσεις στα προβλήματα των νέων», ανέφερε.

Quello accaduto a Milano nel fine settimana con violenze e saccheggi da parte di giovanissimi è "un fenomeno nuovo e complesso che va affrontato in modo nuovo". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al termine del Comitato per l’ordine pubblico in prefettura a Milano. Piantedosi ha spiegato che non c’è "nessuna evidenza" che i giovani protagonisti delle violenze a Milano "siano manovrati" dell’esterno. #ANSA https://t.co/1Fjhd5Z1WA — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 21, 2026

Οκτώ δήμαρχοι ζητούν άμεσες απαντήσεις για στέγαση και εργασία

Επείγουσα συνάντηση με την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ζήτησαν, παράλληλα, οι δήμαρχοι οκτώ μεγάλων ιταλικών πόλεων, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο, η Φλωρεντία και το Τορίνο.

Οι δήμαρχοι, που έχουν εκλεγεί με την υποστήριξη δυνάμεων της κεντροαριστεράς, της Ιταλικής Αριστεράς και του Κινήματος Πέντε Αστέρων, υπογραμμίζουν ότι «χρειάζονται άμεσες απαντήσεις σε θέματα όπως είναι το στεγαστικό, οι δημόσιες μεταφορές και η προστασία της εργασίας».