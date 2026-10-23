Μια επιστολή που είχε σταλεί το 2018 στη Σκότλαντ Γιαρντ βρίσκεται στο επίκεντρο εσωτερικού ελέγχου της βρετανικής αστυνομίας, μετά τις αποκαλύψεις της Μέγκαν Μαρκλ για τον πατέρα της, Τόμας Μαρκλ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές καταγγελίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιχειρεί να εξακριβώσει εάν αστυνομικοί της είχαν συμμετάσχει στη διαβίβαση της συγκεκριμένης επιστολής πριν από οκτώ χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες , πάντως, η βρετανική υπηρεσία δεν έχει διεξαγάγει στο παρελθόν ούτε διεξάγει σήμερα ποινική έρευνα σε βάρος του πατέρα της δούκισσας του Σάσεξ.

Η εξέλιξη ακολουθεί τη δήλωση της Μέγκαν Μαρκλ ότι είχε ενημερωθεί για σοβαρές καταγγελίες κατά του πατέρα της ήδη από το 2018 και ότι τότε της είχαν δώσει διαβεβαιώσεις πως οι ισχυρισμοί εξετάζονταν.

Τι αναζητά η βρετανική αστυνομία για την επιστολή

Εκπρόσωπος της Metropolitan Police, όπως είναι η επίσημη ονομασία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιείται εσωτερικός έλεγχος για την επιστολή.

Η συγκεκριμένη αστυνομική υπηρεσία, γνωστή ευρύτερα ως Σκότλαντ Γιαρντ, είναι αρμόδια για την αστυνόμευση στο μεγαλύτερο μέρος της βρετανικής πρωτεύουσας. Στη δομή της περιλαμβάνεται και η ειδική υπηρεσία Royalty and Specialist Protection, η οποία έχει την ευθύνη της προστασίας μελών της βασιλικής οικογένειας και άλλων προσώπων που χρειάζονται ειδική φύλαξη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος στο GB News, η αστυνομία εξετάζει πληροφορίες ότι μέλη αυτής της υπηρεσίας είχαν εμπλακεί στη διαβίβαση της επιστολής το 2018.

«Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία αστυνομικοί της Διοίκησης Προστασίας Βασιλικών Προσώπων και Ειδικής Προστασίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας συμμετείχαν στη διαβίβαση μιας επιστολής το 2018.

Πραγματοποιούμε εσωτερικές έρευνες σε μια προσπάθεια να το επιβεβαιώσουμε», ανέφερε.

Η αστυνομία δεν ανακοίνωσε ότι ξεκινά ποινική έρευνα κατά του Τόμας Μαρκλ. Ο έλεγχος που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά αποκλειστικά την επιβεβαίωση της εμπλοκής αστυνομικών στη διαβίβαση της επιστολής.

Μέγκαν Μαρκλ: «Μου είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι διερευνώνταν»

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε αναφερθεί στην επιστολή κατά τη δημόσια τοποθέτησή της για τις πρόσφατες καταγγελίες εναντίον του πατέρα της.

Η δούκισσα του Σάσεξ αποκάλυψε ότι το έγγραφο, το οποίο περιείχε ανησυχητικούς ισχυρισμούς για τον Τόμας Μαρκλ, είχε κοινοποιηθεί και στην ίδια. Όπως υποστήριξε, είχε ενημερωθεί τότε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούσαν τις πληροφορίες.

«Είμαι βαθιά αναστατωμένη από τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και η σκέψη μου βρίσκεται σε όσα παιδιά ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση.

Το 2018, μια επιστολή στάλθηκε στη Μητροπολιτική Αστυνομία και στην υπηρεσία Royalty and Specialist Protection. Στη συνέχεια, η επιστολή αυτή κοινοποιήθηκε σε εμένα.

Περιείχε ανησυχητικές και σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πατέρα μου και μου είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι διερευνώνταν», ανέφερε.

Οι δηλώσεις της Μέγκαν Μαρκλ και οι πληροφορίες για τη στάση της βρετανικής αστυνομίας δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με το ποια υπηρεσία είχε αναλάβει να εξετάσει τις καταγγελίες εκείνη την περίοδο και ποιος είχε ενημερώσει τη δούκισσα του Σάσεξ για την πορεία τους.

Οι καταγγελίες του Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ και η διάψευση του πατέρα του

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις ξεκίνησαν από τον Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ετεροθαλή αδελφό της Μέγκαν Μαρκλ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι εντόπισε εικόνες σε κατοικία όπου διέμενε παλαιότερα ο πατέρας τους στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε η βρετανική εφημερίδα The Sun, ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ υποστηρίζει ότι το υλικό ανήκε στον πατέρα τους και περιλάμβανε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ο Τόμας Μαρκλ ο πρεσβύτερος απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Σε δηλώσεις του στη Daily Mail, αρνήθηκε ότι είχε στην κατοχή του τέτοιο υλικό και χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «αρρωστημένα ψέματα».

Την ίδια ώρα, η Σκότλαντ Γιαρντ επιχειρεί να εξακριβώσει τι είχε συμβεί με την επιστολή του 2018, χωρίς να έχει επιβεβαιώσει ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία είχε πραγματοποιήσει ποινική έρευνα για τις καταγγελίες κατά του Τόμας Μαρκλ.