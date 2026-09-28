Ξεκινάμε από ένα θανάσιμο αμάρτημα: την αλαζονεία. Την αλαζονεία των Ελλήνων υπουργών και βουλευτών. Όχι, δεν γίνεται κήρυγμα. Στο podcast The Number of the Beast, καλεσμένος του Newsbeast είναι ο Δημήτρης Μανιάτης, καταξιωμένος πολιτικός συντάκτης και συγγραφέας. Ο έμπειρος δημοσιογράφος έχει δει πολιτικούς αρχηγούς να ανεβαίνουν, να πέφτουν και να επιστρέφουν με σκοπό να γράψουν ξανά ιστορία.

Θα γίνει ποτέ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο Νίκος Δένδιας; Ο Παύλος Γερουλάνος θα καταφέρει να πάρει τη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη; Ο Αλέξης Τσίπρας θα καθίσει ξανά στον πρωθυπουργικό θώκο;

Σε μια ηχητική εκπομπή με γρήγορες ερωτήσεις και γρήγορες αλλά ουσιαστικές απαντήσεις, ο Δ. Μανιάτης στέκεται στις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, εξηγεί πού οφείλεται η αποτυχία των προβεβλημένων στελεχών της Νέας Αριστεράς και μιλάει για τον κύκλο του ΣΥΡΙΖΑ που έχει κλείσει.

Εκτιμά πως το κίνημα των Τεμπών, μετά τα όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες, δεν έχει πλέον τη δυναμική που είχε και τοποθετείται στο αν οι πολιτικές κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού βοήθησαν ή έβλαψαν τις οικογένειες των θυμάτων.

Στο τέλος, ο Δημήτρης Μανιάτης απαντά στην ερώτηση «Ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός το 2027» και ξαφνιάζει με την επιλογή του.

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