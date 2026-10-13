Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι συνεχίζονται οι επαφές για ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή, αλλά ότι δεν έχει προς το παρόν τίποτα άλλο να προσθέσει για το θέμα αυτό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν διευκρίνισε με ποιον μιλά η Ρωσία για την εκεχειρία.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ, που είπε ότι «τίθεται άμεσα σε εφαρμογή», εξέπληξε την Ουκρανία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και η Ρωσία δεν έχει διευκρινίσει εάν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του δεν έπληξαν κανένα ουκρανικό στόχο που να σχετίζεται με τον τομέα της ενέργειας στις νυχτερινές τους επιθέσεις.

Η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και στην υπόλοιπη ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας για δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε ότι η Ρωσία δεν απέχει από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σημαντικές υποδομές της Ουκρανίας.

«Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος, οι Ρώσοι έχουν επιτεθεί τόσο στις ενεργειακές μας εγκαταστάσεις όσο και στις κρίσιμες υποδομές μας, στέλνοντας απολύτως σαφή μηνύματα ότι δεν έχουν την πρόθεση να απέχουν από πλήγματα στην Ουκρανία», υπογράμμισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Since last evening and up to now, the Russians have attacked Ukraine with more than a hundred different weapons – jet-powered drones, loitering munitions, and ballistic missiles. A significant portion of these strike assets were shot down. But unfortunately, not all of them. An ordinary residential building was destroyed in Kharkiv; the rescue operation continued virtually all night as first responders searched for people under the rubble. Four people were killed in this strike on the building in Kharkiv. My condolences to all their families and loved ones. In Kharkiv alone, 41 people were injured in just one evening. There was also a particularly vile ballistic missile strike on Kyiv – five missiles that hit civilian infrastructure. Unfortunately, we received no early warning from our partners about this strike. Intelligence on Russian ballistic missile launches helps save lives, and this is one of the most critical issues. This is precisely what helps prevent people from being killed – when there is an early warning about ballistic missiles. Ukraine has not carried out strikes on Russian oil refineries or the energy sector in general for the two days since the American President announced an energy ceasefire. But Russia did not heed the American President. During this time, the Russians have attacked both our energy facilities and our critical infrastructure, sending absolutely clear signals that they have no intention of refraining from strikes on Ukraine. Nineteen regions of our country have come under attack in these two days alone. Our position remains unchanged: Ukraine is ready for reciprocal steps toward de-escalation, and effective pressure on Russia is needed to make de-escalation happen. Wars end when the aggressor realizes that it cannot prolong the war. Global pressure on Russia contributes to exactly that – bringing peace closer. But direct or indirect support for Russia, slowing down assistance to Ukraine, and making it harder to protect lives against ballistic missiles will certainly not help bring peace. Everyone needs peace. A strong America, a strong Europe, and strong partners are needed. Thank you to everyone who is truly helping!