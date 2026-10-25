Με αφορμή τα νέα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου» στον Alpha, ο Μελέτης Ηλίας παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον Ανδρέα Θεοδώρου.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στις επαγγελματικές ανασφάλειες που συνοδεύουν τον χώρο της υποκριτικής, τονίζοντας πως η σταθερή εργασία δεν είναι δεδομένη για όλους.

«Είμαι από τους τυχερούς που έχουν δουλειά και κάνουν αυτό που αγαπούν», ανέφερε, επισημαίνοντας πως το ταλέντο δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την πορεία ενός ηθοποιού.

«Δεν είναι πάντα το ταλέντο που καθορίζει την πορεία σου. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο και συχνά η τύχη είναι ένας από αυτούς. Γι’ αυτό θεωρώ ότι πρέπει να εκτιμάς όσα έχεις και να μην ξεχνάς πόσο δύσκολο είναι για πολλούς συναδέλφους σου να βρουν δουλειά» τόνισε.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως εξακολουθεί να αισθάνεται ανασφάλεια για το επαγγελματικό του μέλλον, καθώς, όπως είπε, ακόμη και μια επιτυχημένη δουλειά μπορεί να διακοπεί απρόσμενα.