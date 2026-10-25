Για τις αλλαγές που έφερε η μητρότητα στη ζωή της, αλλά και για όσα έχει μάθει μέσα από τον γάμο και τη συμβίωση, μίλησε η Σία Κοσιώνη σε συνέντευξή της στο περιοδικό Marie Claire και τη δημοσιογράφο Ελιάνα Χρυσικοπούλου.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων, με αφορμή το νέο τηλεοπτικό της βήμα στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που άλλαξαν από τη στιγμή που έγινε μητέρα, αλλά και στη σημασία που έχει για την ίδια η σχέση με τον άνθρωπο που αγαπά.

Σία Κοσιώνη: «Η μητρότητα μου έμαθε έναν αλτρουισμό»

Μιλώντας για το πώς την έχει αλλάξει η μητρότητα, η Σία Κοσιώνη εξήγησε ότι από τη στιγμή που αποκτάς παιδί, οι ανάγκες του γίνονται η βασική σου προτεραιότητα. Όπως ανέφερε, η καθημερινότητα και οι επιλογές σου αρχίζουν να περιστρέφονται γύρω από την ευημερία του παιδιού σου.

«Όταν γίνεσαι μητέρα, ο εαυτός υποβιβάζεται. Η αφετηρία σου είναι πια το παιδί. Να είναι καλά το παιδί, να χαμογελάει το παιδί, να τρώει καλά το παιδί. Όλα ξεκινούν από εκεί. Επαναπροσδιορίζεσαι», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι η μητρότητα την έκανε να αντιληφθεί διαφορετικά την έννοια της προσφοράς και της θυσίας, καθώς είναι διατεθειμένη να αφήσει σε δεύτερη μοίρα τις δικές της ανάγκες, προκειμένου να είναι καλά το παιδί της.

«Είσαι διατεθειμένη να κάνεις τις απόλυτες θυσίες, να αφήσεις τον εαυτό σου πίσω προκειμένου να είναι καλά το παιδί σου και να προσφέρεις αυτά που θες. Μου έμαθε έναν αλτρουισμό», πρόσθεσε.

Όσα έχει μάθει από τον γάμο και τη συμβίωση

Η Σία Κοσιώνη μίλησε και για τα μαθήματα που της έχει δώσει ο έγγαμος βίος, εστιάζοντας στην υπομονή, την κατανόηση και την ανάγκη να μοιράζεσαι με τον σύντροφό σου τόσο τις όμορφες στιγμές όσο και τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Όπως εξήγησε, η συμβίωση προϋποθέτει αμοιβαία υποστήριξη και την ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι όσα απασχολούν τον άλλον, ακόμη κι όταν δεν τα εκφράζει με λόγια.

«Υπομονή, κατανόηση, να νιώθεις λίγο και τις αγωνίες του άλλου. Να μοιράζεσαι. Μια μοιρασιά είναι η συμβίωση. Είναι μια συμμαχία, σκληρή συμμαχία. Να μοιράζεσαι συναισθήματα, να μοιράζεσαι δυσκολίες και καθημερινότητα», ανέφερε.

Για την ίδια, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του γάμου είναι η δυνατότητα να δείχνεις την ευάλωτη πλευρά σου χωρίς φόβο ότι θα κριθείς ή θα παρεξηγηθείς από τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου.

«Για μένα, το ωραιότερο πράγμα στη συμβίωση και στον γάμο είναι το γεγονός ότι επιτρέπεις στην ευαλωτότητά σου να γίνεται ορατή», σημείωσε.

Κλείνοντας, η δημοσιογράφος περιέγραψε πόσο σημαντικό είναι να μπορείς να αφεθείς συναισθηματικά στον άνθρωπο που εμπιστεύεσαι απόλυτα, χωρίς να χρειάζεται να κρύβεις τις σκέψεις, τις αδυναμίες ή τα συναισθήματά σου.

«Αυτό το ξεγύμνωμά μας δηλαδή, το ψυχικό και το πνευματικό, απέναντι στον άνθρωπο με τον οποίο ζούμε. Τον άνθρωπο που εμπιστευόμαστε απολύτως, που δεν θα μας κακολογήσει, δεν θα μας κακοχαρακτηρίσει. Εμένα μου αρέσει αυτή η αίσθηση της παράδοσης στον άνθρωπο που αγαπώ», κατέληξε η Σία Κοσιώνη.