Για 13η συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στα Τίρανα, με την ένταση να παραμένει υψηλή στους δρόμους της αλβανικής πρωτεύουσας.

Οι νέες εικόνες του Orange Press Agency καταγράφουν τις συγκρούσεις και την ένταση των διαδηλώσεων, καθώς οι συγκεντρωμένοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, στρέφοντας σήμερα την προσοχή τους στα υπουργεία Παιδείας και Περιβάλλοντος. Οι διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους παρά την εκτεταμένη χρήση χημικών, τις χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και την ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Σύμφωνα με καταγγελίες διαδηλωτών, ένας 28χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από πλαστική σφαίρα και φέρεται να έχασε την όρασή του από το ένα μάτι. Μεταξύ των τραυματιών αναφέρονται επίσης βουλευτές της αντιπολίτευσης και ένας δημοσιογράφος.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 22 συλλήψεις, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν καταγγελίες για εντολές χρήσης πλαστικών σφαιρών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προαναγγέλλει αυστηρότερα πρόστιμα και ποινικοποίηση της κάλυψης χαρακτηριστικών, χωρίς οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις να φαίνεται πως ανακόπτουν τη δυναμική των συγκεντρώσεων.