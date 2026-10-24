Η μαχητικότητα των Dragons, οι διεκδικήσεις μέχρι τελευταίου δευτερολέπτου και τα εντυπωσιακά pitches κέρδισαν την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού το βράδυ της Παρασκευής (23/10) στο δεύτερο επεισόδιο του «DRAGONS’ DEN». Το πρόγραμμα, σε ανοδική πορεία, σημείωσε τηλεθέαση 13,2 % στο γενικό σύνολο. Ιδιαίτερα θετικά ανταποκρίθηκε και το δυναμικό κοινό με ποσοστό 12,1 %. 676.432 τηλεθεατές παρακολούθησαν το «DRAGONS’ DEN» έστω για 1΄.

«Kerkini» και «Vgaleakri» ήταν οι δύο επιχειρήσεις που κατάφεραν να κλείσουν σημαντικές συμφωνίες με τους Dragons.

Η δυναμική αρχή έγινε με την «Luckpack» και την Ναταλία Κυριακίδη από την Θεσσαλονίκη. Η tattoo artist με την πρωτοποριακή ιδέα των mystery boxes ξεσήκωσε τους Dragons, που απόλαυσαν την εμπειρία του unboxing, όμως στάθηκε ακλόνητη στα «θέλω» της και δεν δέχτηκε να μπει σε διαπραγμάτευση.

Ο Βασίλης Μπάλης και ο Φάνης Σπύρου χαρακτήρισαν την Ελευθερία Ζούρου το «holy grail» τους και δήλωσαν στον Σάκη Τανιμανίδη πως ήρθαν στο Dragons’ Den αποκλειστικά για εκείνη! Η πλατφόρμα «VgaleAkri», που δημιούργησαν, βοηθά τους πολίτες να βρουν γρήγορα τους κατάλληλους διαθέσιμους δικηγόρους ενώ δίνει στους δικηγόρους ένα νέο πιο άμεσο τρόπο για να έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που χρειάζονται νομική βοήθεια. Μπορεί για την επιχείρηση να έδειξε ενδιαφέρον και ο Κώστας Χαλκιάς, ωστόσο η Ελευθερία δεν άφησε περιθώρια και έκλεισε μόνη της την συμφωνία δίνοντας 30.000 ευρώ, για το 10% του «VgaleAkri».

Η «PeekABook» έκανε αιφνιδιαστική είσοδο καθώς ο Μιχάλης Βλάσσης βγήκε μέσα από ένα τεράστιο βιβλίο στη μέση του πλατό. Η ιδέα ενός εικονικού βιβλίου που κρύβει διακριτικά το κινητό του γονέα από το παιδί φάνηκε ενδιαφέρουσα στους Dragons. Η αφοσίωση που δύναται να επιδείξει στην επιχείρησή τους λόγω και των υπόλοιπων ενασχολήσεών του προβλημάτισε την Μαρία Χατζηστεφανή ενώ στη συνέχεια η πρόταση της Ελευθερίας Ζούρου και του Χάρη Βαφειά έπεσε στο κενό, καθώς ο startupper αποφάσισε να μην υποχωρήσει από τις αρχικές του θέσεις.

Το αυτοκίνητο που βρέθηκε στο πλατό για τις ανάγκες της παρουσίασης της «Airgop» έβαλε σε πειρασμό τους Dragons, οι οποίοι επιβιβάστηκαν να πάνε εκδρομή με τον Γιάννη Τσιώρη να σχολιάζει πόσο όμορφα μύριζε μέσα! Αυτό άλλωστε είναι και το αντικείμενο της επιχείρησης του Κωνσταντίνου Βιγλατζή. Το ελληνικό brand που ειδικεύεται στην δημιουργία αρωματικών αυτοκινήτου κίνησε το ενδιαφέρον στους επενδυτές όμως έκριναν πως έχει λανθασμένο positioning στην αγορά και δεν έκαναν πρόταση. Λίγο πριν αποχωρήσει από το πλατό, ο Κωνσταντίνος άκουσε από τον Γιάννη Τσιώρη πως αν γίνουν διορθώσεις, στα σημεία που επεσήμανε εκείνος, είναι πρόθυμος να ξαναμιλήσουν.

Ο ιδρυτής της «Kerkini», Βασίλης Τσικές, δήλωσε ανοιχτά πως έχει σκοπό να μας κάνει όλους «παστρικοθοδώρες» επικοινωνώντας τη διαδικασία του πλυντηρίου ως μία πράξη που δημιουργεί αναμνήσεις και μας φέρνει πιο κοντά με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Το success story των καινοτόμων καθαριστικών ρούχων σε φύλλα που παρουσίασε και η μοναδική προσωπική ιστορία του κινητοποίησαν τους Dragons, που ξεκίνησαν μία μαχητική διεκδίκηση. Το αρχικό κοντράρισμα του Χάρη Βαφειά και της Μαρίας Χατζηστεφανή κατέληξε σε ομαδική πρόταση, με τη συμμετοχή και της Ελευθερίας Ζούρου.

Οι τρεις Dragons έδωσαν 150.000 ευρώ για το 15% της εταιρίας, ποσό σχεδόν διπλάσιο από αυτό που ζήτησε αρχικά. Ο Βασίλης αποδέχτηκε τη συμφωνία των τριών Dragons, ωστόσο την τελευταία στιγμή μία αντιπρόταση του Γιάννη Τσιώρη με τον Κώστα Χαλκιά έθεσε τη συμφωνία σε κίνδυνο, αποδεικνύοντας πως στο Dragons’ Den όλα μπορούν να ανατραπούν! Τελικά, ο Βασίλης παρέμεινε στην αρχική συμφωνία.

Οι χειροποίητες τσάντες «PerleBags» από την Θεσσαλονίκη, δια χειρός Μαρίας Λαμπρόγλου, έκαναν τις Dragons να κατέβουν στο πλατό για να δουν από κοντά τις δημιουργίες της. Παρά την εξαιρετική ποιότητα και την θετική αξιολόγηση των προϊόντων, οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν ως προς τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας και την τιμολόγηση έκαναν τους Dragons να την αξιολογήσουν περισσότερο ως ένα επιτυχημένο ατομικό project παρά ως μία επενδυτική ευκαιρία.

Κάθε επεισόδιο φέρνει στις οθόνες μας νέους επιχειρηματίες με ενδιαφέρουσες προτάσεις που ξεχωρίζουν και επτά Dragons έτοιμους να ρισκάρουν. Αυτό θα συμβεί και την επόμενη Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 22:10, στον ΣΚΑΪ.

#DragonsDenGR

#SkaitvGR