Το State Department, μέσω εκπροσώπου του, πήρε για μία ακόμη φορά θέση σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επαναλαμβάνοντας πως πρόκειται για μία προκλητική συμφωνία.

«Η ανακοίνωση της επικύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου συνεννόησης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών έχει προκαλέσει εντάσεις στην περιοχή, είναι μη εποικοδομητική και προκλητική – και η θέση μας επί του θέματος παραμένει αμετάβλητη», ανέφερε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών και πρόσθεσε:

«Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εταίρων στην Ανατολική Μεσόγειο, να επιλύουν τις θαλάσσιες διαφορές μέσω διαπραγματεύσεων με καλή πίστη και να αποφεύγουν κάθε προκλητική συμπεριφορά. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αμφότερες σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Τις ενθαρρύνουμε να επιδιώξουν διμερή διάλογο για την αντιμετώπιση τυχόν ζητημάτων διαφωνίας.

Η ειρηνική επίλυση τέτοιων διαφορών ανοίγει τον δρόμο για εμπορικές επενδύσεις και δραστηριότητες εξερεύνησης, οι οποίες θα ωφελήσουν ολόκληρη την περιοχή».