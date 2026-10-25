Η ήττα από τον ΟΦΗ με 2-1 έχει ως αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ να βρίσκεται στην 5η θέση πλέον, πίσω από τον Άρη που ανέβηκε στην 4η, με τους οπαδούς να αποδοκιμάζουν τους παίκτες μετά τη λήξη.

Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε τις ευκαιρίες για να προηγηθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο αλλά δεν τις αξιοποίησε και τελικά έμεινε πίσω στο σκορ μετά το μεγάλο λάθος του Τσιφτσή.

Στο δεύτερο ημίχρονο το πέναλτι για χέρι του Μπάμπα ήταν καταδικαστικό για τον ΠΑΟΚ, οι οπαδοί του οποίου δεν άντεξαν και ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες κατά της ομάδας τους μετά τη λήξη του ματς.

Την ώρα που ο Λίσι έκανε δηλώσεις, οι φίλοι των «ασπρόμαυρων» αποδοκίμαζαν τους παίκτες που είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο του γηπέδου, με το κλίμα να είναι πολύ βαρύ πλέον για όλους στην ομάδα.