Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά τις απολογίες τους ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και ο συγκατηγορούμενος και στενός του συνεργάτης, επιχειρηματίας, στους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση των στημένων αγώνων μπάσκετ.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια λίγο πριν τις 10 το πρωί της Κυριακής προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις μετά την κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε για την υπόθεση, κατά περίπτωση, για δωροληψία και δωροδοκία σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι δύο αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται δίνοντας τη δική τους εκδοχή και απαντώντας στις καταγγελίες που τους έβαλαν στο “κάδρο”.

Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν με αποτέλεσμα, μετά τη μαραθώνια διαδικασία που διήρκησε περισσότερο από 12 ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν την προφυλάκισή τους.

Θύμα σκευωρίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ στην απολογία του έκανε λόγο για σκευωρία σε βάρος του υποστηρίζοντας πως η στοχοποίησή του συνδέεται αποκλειστικά με τη θέση του στην Προεδρία της Ομοσπονδίας.

Σε πολυσέλιδο υπόμνημα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ανέλυσε τις θέσεις του και προσκόμισε στοιχεία με τα οποία, όπως λέει, ενισχύουν τους ισχυρισμούς του.

Στις περίπου 3,5 ώρες που παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο φέρεται να υποστήριξε πως δεν υπάρχουν στοιχεία στη δικογραφία που να τον συνδέουν με στημένους αγώνες ενώ αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτύρων που τον καταγγέλλουν σημειώνοντας πως τους έχει καταγγείλει από το 2022. Ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ φέρεται να υποστήριξε ότι στόχος ήταν η απομάκρυνσή του από την ΕΟΚ και ενημέρωσε τον ανακριτή ότι έχει παραιτηθεί από τη θέση του έως ότου ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία.

Επιπλέον, φέρεται να επικαλέστηκε κοινή φωτογραφία δύο εκ των μαρτύρων της υπόθεσης (ενός προπονητή και ενός πρώην ιδιοκτήτη ομάδας) η οποία, όπως ανέφερε, είναι από το 2026.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Λιόλιος εξέφρασε τη θέση πως ο συγκατηγορούμενός του επιχειρηματίας δρούσε μόνος του σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από όσα του αποδίδονται.

Όπως φέρεται να ανέφερε ο ίδιος επιδίωκε να «καθαρίσει» τον χώρο του μπάσκετ, ενώ όσοι στρέφονται εναντίον του ήθελαν τη διατήρηση του προηγούμενου καθεστώτος.

Ο κ. Λιόλιος φέρεται να αναφέρθηκε και στο σύστημα ορισμού διαιτητών που τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο με δική του πρωτοβουλία. Όπως υποστήριξε, πλέον οι διαιτητές επιλέγονται μέσω ειδικού λογισμικού, ώστε να αποκλείεται η ανθρώπινη παρέμβαση.

Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε τέσσερις φορολογικούς ελέγχους της εταιρείας του, από τους οποίους, όπως υποστηρίζει, δεν προέκυψε καμία παρατήρηση από τις αρμόδιες αρχές. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έκανε ειδική αναφορά στον έλεγχο του 2025, ο οποίος αφορούσε τη διετία 2019-2020 τονίζοντας ότι είχαν ελεγχθεί η προσωπική του περιουσία, οι τραπεζικοί του λογαριασμοί εντός και εκτός Ελλάδας, θυρίδες, η επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά και ο Προμηθέας.

Στη χειραγώγηση αγώνων εμφανίζεται να συμμετείχε και ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας ο οποίος ήταν εξαιρετικά σύντομος στην απολογία του. Ο κατηγορούμενος παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο περίπου 40 λεπτά και φέρεται να αρνήθηκε όσα του αποδίδονται.

Οι 49 αγώνες που ελέγχονται, τα χρήματα και οι εξυπηρετήσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας ελέγχονται 49 αγώνες οι οποίοι περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο ενώ ήδη ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση φέρεται να έχει αποστείλει έγγραφο στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων προκειμένου να ελεγχθεί εάν περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές οργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Οι αγώνες που βρίσκονται στο μικροσκόπιο αφορούν μια ολόκληρη δεκαετία, από το 2016 έως το 2026. Σύμφωνα με τις καταγγελίες συγκεκριμένοι διαιτητές φαίνεται να σφύριζαν καθ’ υπόδειξη. Μάλιστα, ήδη, έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπέτρου ενώ τη Δευτέρα περνούν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου ακόμη τρεις κατηγορούμενοι διαιτητές προκειμένου να απολογηθούν. Οι περισσότεροι αγώνες αφορούν την ομάδα του Προμηθέα Πατρών, της οποίας υπήρξε πρόεδρος ο Βαγγέλης Λιόλιος ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχε μεταβιβάσει εικονικά τις μετοχές του ώστε να ηγηθεί της ΕΟΚ.

Μάρτυρας – κλειδί κατέθεσε πως σε συνάντηση που φέρεται να είχε με τον Βαγγέλη Λιόλιο, το 2016, εκείνος του πρότεινε να στήσουν αγώνα για να ανέβει η ομάδα του κατηγορία.

«Ρε παιδάκι μου, αφού δεν έχετε τα χρήματα να διεκδικήσετε την άνοδο και να κάνετε ΚΑΕ, αφήστε το παιχνίδι σήμερα και εγώ είμαι εδώ για σένα». Αυτά τα είπε ο κ. Λιόλιος», υποστήριξε ο μάρτυρας ο οποίος υπήρξε πρόεδρος ομάδας της Β΄ κατηγορίας και έχει παραδεχτεί πως δωροδοκήθηκε για να παραιτηθεί από την άνοδο κατηγορίας. «Εγώ μπορώ να σου δώσω 150.000 ευρώ, αλλά θα ήθελα τα παιχνίδια να πάνε 3-2, (σ.σ. να χάσει η ομάδα μου τρία παιχνίδια, για να είναι καθαρή η άνοδος του Προμηθέα)… Στις 20-6-2016, πήγα στα κεντρικά γραφεία της Coffee Island στο δαχτυλίδι της Κηφισίας, όπου ο προπονητής του Προμηθέα Πατρών, μου παρέδωσε, σε γραφείο όπου βρισκόταν, σε μία σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου «αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει, Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει». Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα.», φέρεται να περιέγραψε ο μάρτυρας ο οποίος σημείωσε πως ο κ. Λιόλιος «ήταν φανερά αποφασισμένος η ομάδα του να ανέβει στην Α1 και να τη μετατρέψει σε ΚΑΕ, γιατί στην Α2 ήταν ερασιτεχνικό σωματείο και ήθελε, μέσω της ΚΑΕ οι πληρωμές των παικτών και όλα τα έξοδα της ομάδας να φαίνονται, γιατί στο ερασιτεχνικό σωματείο οι πληρωμές των παικτών και τα έξοδα δεν φαίνονταν πουθενά (δεν γίνονταν τραπεζικά). Ήθελε να δικαιολογεί έξοδα…».

Στις μαρτυρικές καταθέσεις περιγράφονται μετρητά μέσα σε χαρτοπετσέτες, ταμειακές εξυπηρετήσεις ως δάνεια που δεν επιστρέφονταν αλλά και «δώρα» σε πολυτελή ξενοδοχεία και spa. Σε άλλες περιπτώσεις, σύμφωνα με την κατηγορία, δίνονταν υποσχέσεις στους διαιτητές πως θα διαιτητεύσουν στην Α1 κατηγορία ή και σε περισσότερα παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνονταν στις στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Μάλιστα, όσοι διαιτητές αντιστέκονταν στη «στρατολόγηση» και διαφωνούσαν, σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων, αποκλείονταν από τους αγώνες, ενώ οι ομάδες που δεν συνεργάζονταν τιμωρούνταν, είτε με τεχνικές ποινές στους προπονητές τους είτε με δήθεν φάουλ που έβγαζαν εκτός παιχνιδιού παίκτες.

Νέα πρόσωπα στην υπόθεση

Ο κύκλος των απολογιών των έξι κατηγορούμενων για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα κλείνει τη Δευτέρα, ωστόσο, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη και εκτιμάται πως νέα πρόσωπα θα βρεθούν αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη, σε δεύτερη φάση. Μάλιστα, οι μάρτυρες που έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας φέρονται να έχουν μιλήσει και για άλλα πρόσωπα τα οποία συνδέουν με παράνομες ενέργειες.

Την ίδια ώρα, στην υπόθεση έχει εμπλακεί και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία ελέγχει εκτός από τους έξι κατηγορούμενους στην υπόθεση και άλλους παράγοντες του μπάσκετ. Στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθούν τα περιουσιακά στοιχεία τους, καθώς και τα πόθεν έσχες.

Παράλληλα, η Αρχή διενεργεί ευρύτερους ελέγχους στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, με έμφαση στο ποδόσφαιρο, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταγραφεί ειδοποιήσεις από τον αλγόριθμο που χρησιμοποιεί για τον εντοπισμό ύποπτων οικονομικών συναλλαγών. Μάλιστα αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν έχει ελεγχθεί συστηματικά εδώ και χρόνια.