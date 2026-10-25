Η ήττα από τον Παναθηναϊκό (0-1) αποδείχθηκε μοιραία για τον Κώστα Μπράτσο, καθώς ο Βόλος ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του.

Μπορεί την περασμένη σεζόν οι Θεσσαλοί να τα είχαν πάει καλά από τη στιγμή που είχε επιστρέψει στην τεχνική τους ηγεσία ο Έλληνας προπονητής, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή στα play off για τις θέσεις 5-8, η φετινή όμως δεν άρχισε καθόλου καλά.

Με τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες μετά τις πρώτες οκτώ αγωνιστικές, ο Βόλος είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και μετά το 0-1 από τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσαλικό Στάδιο η διοίκηση έκανε γνωστό ότι η συνεργασία των δύο πλευρών έλαβε τέλος.

«H ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Κώστα Μπράτσο, τον οποίο ευχαριστεί για την προσφορά του στο σύλλογο και του εύχεται καλή συνέχεια», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.