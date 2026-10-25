Την τρίτη συνεχόμενη νίκη του πήρε ο Άρης με το 3-1 επί του Ατρόμητου για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, χάρη στα γκολ των Φαμπιάνο, Κουαμέ και Πετρίς.

Η καλή μέρα από το… πρωί φάνηκε για τους γηπεδούχους, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Φαμπιάνο μετά την εκτέλεση κόρνερ. Το 1-0, πάντως, δεν έμεινε για πολύ, καθώς στο 9′ ο Σερζίνιο με δυνατό σουτ νίκησε τον Βέλιο για το 1-1.

Παρ’ όλα αυτά, οι «κίτρινοι» δεν επηρεάστηκαν, συνέχισαν να κάνουν το παιχνίδι τους και στο 23′ πήραν ξανά το προβάδισμα με την κεφαλιά του Κουαμέ στην επαναφορά, μετά την απόκρουση του Χουτεσιώτη σε σουτ του Καντεβέρε εντός περιοχής.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου είχε υπό έλεγχο την κατάσταση και τρία λεπτά μετά, στο 26′, σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με τον Πετρίς που συνεργάστηκε ωραία με τον Ράσιτς και νίκησε από πλάγια θέση τον Χουτεσιώτη για το 3-1.

Ο Άρης ήταν το αφεντικό του παιχνιδιού και στο 37′ πίστεψε ότι έκανε το 4-1 με τον Γκαρέ, το γκολ όμως ακυρώθηκε για χέρι, με την απόφαση του διαιτητή Τσιμεντερίδη να προκαλεί τις έντονες διαμαρτυρίες.

Όπως και να ‘χει, οι γηπεδούχοι είχαν προβάδισμα νίκης και όντως πήραν τη νίκη, τρίτη συνεχόμενη, καθώς ο Ατρόμητος δεν ήταν καλός και φάνηκε μόνο στο τελευταίο 15λεπτο του αγώνα, χωρίς όμως να καταφέρει να ξαναμπεί στο ματς.

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Ράσιτς (90+2 Ντιαλό), Χόνγκλα, Γκαρέ (90+2 Μπασίρου), Μπρούμα (67’ Μπουσαΐντ), Κουαμέ (77’ Γένσεν), Καντεβέρε (77’ Μιρ).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Μάγκνουσον (46’ Οφόρι), Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Τσιγγάρας, Μουτουσάμι, Γκαρθία (46’ Μούντες), Περέα (80’ Τσιλούλης), Τσούμπερ (61’ Πνευμονίδης), Σερζίνιο (61’ Πνευμονίδης).